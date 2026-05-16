Seçim zaferi kısa sürdü! Sağcı meclis üyesi OnlyFans ifşasıyla istifa etti

Britanya’da geçtiğimiz hafta yapılan yerel seçimlerin ardından göreve başlayan sağcı Reform UK partisi üyesi Stephen Mousdell, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir gelişmenin ardından istifa etti. Haydock bölgesini temsil etmek üzere seçilen Mousdell, görevine başlamasından kısa süre sonra özel yaşamına ilişkin iddiaların gündeme gelmesiyle siyasi baskının odağına yerleşti.

Yerel basında yürütülen araştırmalar, Mousdell’in OnlyFans platformunda yetişkinlere yönelik üretimler yaptığını ve bu içeriklerde farklı bir kullanıcı adıyla yer aldığını ortaya koydu. Söz konusu iddiaların ardından sosyal medyada başlayan tartışma hızla büyüdü ve siyasi çevrelere de sıçradı.

"BUNDAN UTANÇ DUYMUYORUM"

Artan tepkiler ve kamuoyu baskısı üzerine açıklama yapan Mousdell, yaşanan süreçten psikolojik olarak etkilendiğini belirtti. Kendisini iyi bir ruh halinde hissetmediğini ifade eden siyasetçi, özel hayatındaki ilişkilerinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Bu gerekçelerle görevinden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Mousdell ayrıca, uzun süredir dijital platformlarda içerik ürettiğini ve bunu gizlemediğini savunarak, “Bu benim hayatımın bir parçası ve bundan utanç duymuyorum” ifadelerini kullandı.

PARTİDEN AÇIKLAMA

Partisi Reform UK ise yaşanan gelişmelere farklı bir çerçeveden yaklaştı. Parti yönetimi, kamuoyundaki tepkilerin “orantısız bir medya baskısına” dönüştüğünü savunarak, bir siyasetçinin özel yaşamı nedeniyle görevinden uzaklaşmasının üzücü olduğunu belirtti.

Olay, Britanya siyasetinde mahremiyet, kamu görevi ve kişisel yaşam sınırları üzerine yeni bir tartışma başlatırken, yerel seçim sonrası dengeleri de gölgede bıraktı.