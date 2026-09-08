Seçim öncesi İsrail’i sarsacak 7 Ekim iddiası! Netanyahu saldırıdan önce iki ülkeden uyarı telefonu almış

İsrail'de 7 Ekim 2023 saldırısının nasıl önlenemediğine ilişkin tartışmaların merkezine yeni bir iddia daha eklendi. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin yayımladığı kapsamlı araştırmaya göre, Hamas'ın o dönemki Gazze lideri Yahya Sinvar'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin bilgiler saldırıdan haftalar önce İsrail yönetiminin en üst kademelerine kadar ulaştı.

Araştırma, çok sayıda üst düzey yetkiliyle yapılan görüşmelerin yanı sıra iç yazışmalar, kayıtlar ve belgelere dayandırıldı. Çalışmanın merkezindeki iddia ise BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'in, saldırıdan yaklaşık bir buçuk hafta önce Netanyahu'yu telefonla arayarak Sinvar'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu doğrudan bildirmesi.

BAE LİDERİ AÇIK AÇIK UYARMIŞ AMA...

Haaretz'e göre yaklaşık 45 dakika süren görüşmede bin Zayed, Netanyahu'ya yalnızca genel bir güvenlik uyarısı yapmakla kalmadı; Hamas liderinin İsrail'e karşı kapsamlı bir operasyon hazırladığını açık biçimde aktardı. İddiaya göre BAE lideri, böyle bir saldırının İsrail'de büyük can kaybına yol açabileceği ve bölgesel istikrarı tehdit edebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Ancak araştırmanın en kritik noktası, bu bilginin İsrail'in güvenlik mekanizmasının zirvesine taşınmadığı iddiası oldu. Dönemin Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Mossad Başkanı David Barnea ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin bin Zayed'in Netanyahu ile yaptığı öne sürülen telefon görüşmesinden haberdar edilmediği ileri sürüldü.

"BİR DEPREM HAZIRLIYORUM"

Haaretz'in aktardığı zincirin başlangıç noktası ise 2023 boyunca Hamas ile İsrail arasında yürütülen gizli temaslara uzanıyor.

Araştırmaya göre “Coal Eyes” takma adıyla anılan eski bir Fetih yetkilisi, Hamas ile İsrail arasında mesajların taşınmasında rol aldı. Sinvar'ın Eylül 2023'te bu aracıya İsrail'in müzakerelerde ilerleme sağlamaması halinde büyük bir sürpriz hazırladığını söylediği öne sürüldü.

Sinvar'ın mesajındaki ifade ise sonradan çok daha çarpıcı bir anlam kazandı. Hamas liderinin, “İsraillilere söyleyin, bir deprem hazırlıyorum” anlamına gelen bir ifade kullandığı belirtildi.

İlk mesajın ardından Sinvar'ın aynı aracıyla yeniden temas kurduğu ve bu kez “tüm sürprizlerin anası” olarak tanımladığı, büyük ve olağanüstü bir operasyon hazırladığını söylediği aktarıldı.

Mesajın BAE'ye ulaşmasının ardından Abu Dabi yönetiminin tehdit değerlendirmesini değiştirdiği ve konunun Netanyahu'ya taşındığı öne sürüldü.

ŞİN BET DE ALARM VERDİ

Haaretz'in kronolojisine göre Sinvar'ın mesajı 15 Eylül 2023'te Şin Bet'e ulaştı. Dönemin Şin Bet Başkanı Ronen Bar'ın Netanyahu ile acil bir telefon görüşmesi yaparak tehdidi aktardığı belirtildi.

İki gün sonra, 17 Eylül'de Savunma Bakanı Yoav Gallant ile askeri istihbarat yetkililerinin de katıldığı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Bar'ın burada İsrail'in çatışmaya doğru ilerlediğini ve Gazze ile Batı Şeria'da savunma tedbirlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü.

Ancak İsrail güvenlik kurumları Sinvar'ın sözlerini aynı şekilde yorumlamadı. Bazı değerlendirmelerde Hamas liderinin gerçek bir savaş hazırlığından ziyade rehine pazarlığında elini güçlendirmek, İsrail'i baskı altına almak veya İsrail'in hazırlık seviyesini ölçmek istediği düşünüldü.

Bu değerlendirme, 7 Ekim sonrasında İsrail istihbaratındaki temel tartışmalardan biri haline gelen “Hamas'ın niyeti” meselesini yeniden gündeme taşıdı. Saldırıdan önce İsrail güvenlik yapısında Hamas'ın büyük çaplı bir savaş başlatmak yerine Gazze'deki ekonomik koşulların iyileştirilmesine odaklandığı yönündeki varsayımların etkili olduğu daha önce de tartışılmıştı.

NETANYAHU'YA ULAŞAN BİR BAŞKA UYARI

Haaretz araştırması, BAE iddiasını daha önce gündeme gelen Mısır uyarısıyla birlikte değerlendiriyor.

Mısır istihbaratının başındaki Abbas Kamel'in de 7 Ekim'den kısa süre önce İsrail tarafına Gazze'den “alışılmadık” ve “korkunç” bir operasyon gelebileceği yönünde mesaj verdiği daha önce İsrail ve uluslararası basında yer almıştı. Mısırlı bir istihbarat yetkilisi de ülkesinin İsrail'i yaklaşan büyük bir gelişme konusunda defalarca uyardığını söylemişti.

NETANYAHU REDDETMİŞTİ

Ancak bu iddia o dönemde Netanyahu tarafından kesin biçimde reddedildi. Başbakanlık Ofisi, Kamel ile Netanyahu arasında söz konusu dönemde böyle bir görüşme yapılmadığını ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Mısır tarafındaki üst düzey kaynaklar da daha sonra İsrail'e saldırı konusunda doğrudan bir uyarı yapıldığı iddiasını reddetti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ise Kongre'deki kapalı istihbarat brifinginin ardından Mısır'ın saldırıdan birkaç gün önce İsrail'i uyardığını söylemişti. Ancak uyarının İsrail'de hangi makama ulaştığı konusunda ayrıntı vermemişti.

Bu nedenle Haaretz'in BAE'ye ilişkin yeni iddiası, yıllardır süren “İsrail 7 Ekim'den önce ne biliyordu?” tartışmasına yeni bir boyut ekledi.

GİZLİ GÖRÜŞMELER NEDEN SONUÇSUZ KALDI?

Araştırmanın dikkat çektiği bir diğer nokta, saldırıdan önce İsrail ile Hamas arasında yürütülen gizli temaslar.

Haaretz'e göre 2023 boyunca taraflar, Gazze'deki ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve uzun süreli bir ateşkes düzenlemesi üzerinde dolaylı görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Gazze'ye daha fazla malzeme ve gıda girişinin sağlanması, ticaret alanlarının oluşturulması, Gazzelilere çalışma imkanı verilmesi ve Gazze açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının değerlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Temasların ilerleyen aşamasında ise İsrailli ve Hamaslı tutuklular ile rehineler konusu öne çıktı. Araştırmaya göre Sinvar başlangıçta yüzlerce Hamas mensubunun serbest bırakılmasını talep ederken, zaman içinde talep edilen sayı önemli ölçüde düştü.

İsrail tarafında da sınırlı sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılması konusunda prensipte bir yaklaşım oluştuğu ileri sürüldü. Ancak anlaşmanın hayata geçirilmesi için gerekli siyasi süreç bir türlü tamamlanmadı.

Haaretz'in kaynaklarına göre Netanyahu, özellikle koalisyon ortaklarının tepkisinden ve görüşmelerin kamuoyuna sızmasından çekiniyordu. Böylece aylar süren temaslar kritik bir aşamada sonuçsuz kaldı.

SİNVAR BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Eylül ayının başında Sinvar'ın İsrail ile yürütülen temasları aniden kesmesi ise İsrail tarafında yeni bir alarm yarattı.

Şin Bet'ten bir yetkili, Hamas liderinin adeta “radardan kaybolduğunu” söyledi. Aynı dönemde Sinvar'ın aracılar üzerinden “deprem” mesajını iletmesi, geriye dönük bakıldığında saldırı hazırlığının önemli işaretlerinden biri olarak değerlendirildi.

1 Ekim'de, saldırıdan yalnızca altı gün önce yapılan bir güvenlik toplantısında Sinvar ve Hamas'ın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyon seçeneğinin de gündeme geldiği öne sürüldü.

Ancak araştırmaya göre Netanyahu doğrudan bir operasyon emri vermek yerine planların hazırlanmasını istedi. Toplantıya katılan bir güvenlik yetkilisi, Netanyahu'nun kararları erteleyen bir yaklaşım sergilediğini iddia etti.

REHİNE KRİZİ İÇİN KRİTİK SAATLER

Haaretz'in araştırması yalnızca 7 Ekim öncesine değil, saldırının hemen sonrasına ilişkin çarpıcı iddialara da yer verdi.

Araştırmaya göre 7 Ekim akşamı Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Mossad Başkanı David Barnea ile temas kurdu. Katar tarafı, Hamas'ın siyasi liderleriyle görüştüğünü ve sivillerin serbest bırakılması konusunda bir kanal oluşturulabileceğini bildirdi.

İddialara göre Doha, ilk saatlerde arabuluculuk yapmaya hazırdı. Ancak İsrail tarafında Hamas'la doğrudan müzakere fikrine ciddi direnç vardı.

Bir başka arabuluculuk girişiminin ise eski Fetih yöneticisi Muhammed Dahlan'ın çevresi üzerinden gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hamas'ın, özellikle çocuklar, yaşlılar ve sivillerin serbest bırakılması konusunda ilk aşamada esnek davranabileceği mesajının İsrail'e iletildiği iddia edildi.

Fakat savaşın ilk günlerinde bu kanallar üzerinden bir anlaşmaya varılamadı.

"İLK SAVAŞ HEDEFLERİ ARASINDA REHİNELER YOKTU"

Araştırmada yer alan bir İsrailli güvenlik yetkilisinin iddiası, krizin boyutunu daha da ortaya koydu.

Yetkiliye göre 7 Ekim gecesi oluşturulan ilk savaş hedefleri arasında rehinelerin geri getirilmesi açık biçimde yer almıyordu. Saldırının boyutu İsrail siyasi ve askeri yönetiminde büyük bir şok yaratmış, ilk refleks Hamas'a karşı kapsamlı askeri harekât olmuştu.

Bu süreçte bazı güvenlik yetkilileri ise farklı bir strateji önerdi: Hamas'la mümkün olan en geniş rehine anlaşmasının yapılması, ardından gerekirse askeri operasyonun sürdürülmesi.

Ancak bu yaklaşım siyasi yönetim tarafından benimsenmedi.

Eski CIA Başkanı William Burns'ün araştırmada aktarılan değerlendirmesine göre temel sorun da burada ortaya çıktı: Hamas savaşın kalıcı olarak sona ermesini isterken Netanyahu, rehineler serbest bırakıldıktan sonra Hamas'a karşı operasyonu yeniden başlatma seçeneğini korumak istiyordu.

"MUTLAK YALAN"

Haaretz'in ortaya attığı iddiaların en kritik kısmı ise Netanyahu'nun BAE Devlet Başkanı ile yaptığı öne sürülen görüşme.

Netanyahu'nun ofisi bu iddiayı kesin biçimde reddetti. Başbakanlık açıklamasında Netanyahu'nun bin Zayed ile söz konusu dönemde konuşmadığı ve herhangi bir uyarı almadığı savunuldu.

Açıklamada iddialar için “mutlak bir yalan” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan eski Şin Bet Başkanı Ronen Bar ile eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, BAE liderinin Netanyahu'ya yaptığı öne sürülen uyarıdan kendilerine bilgi verilmediğini söylediği aktarıldı.

Böylece 7 Ekim saldırısının ardından yıllardır tartışılan istihbarat zafiyeti meselesi yeni bir soruyla karşı karşıya kaldı:

İsrail yönetimi saldırının geleceğini gösteren işaretlere sahip miydi, yoksa kritik uyarılar siyasi ve güvenlik kademeleri arasında kayboldu mu?

Haaretz'in yeni araştırması, bu sorunun yanıtının yalnızca İsrail istihbaratının sahadaki başarısızlığında değil, elde edilen bilgilerin siyasi karar alma mekanizmasına nasıl taşındığında aranması gerektiğini öne sürdü. BAE iddiasının doğruluğu ise şimdilik tartışmalı olmaya devam ediyor.