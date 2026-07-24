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Halk TV Dünya Savaşta yeni cepheler mi açılacak? Suudi gemisine Kızıldeniz'de saldırı

Savaşta yeni cepheler mi açılacak? Suudi gemisine Kızıldeniz'de saldırı

Kızıldeniz’de seyir halindeki Suudi Arabistan’a ait bir geminin hedef alındığı, saldırıda geminin gövdesinde hafif hasar meydana geldiği bildirildi.

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Savaşta yeni cepheler mi açılacak? Suudi gemisine Kızıldeniz'de saldırı

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Şubat ayndan beri devam eden ve gittikçe alevlenen savaş tüm Ortadoğu'da bir korku iklimi yarattı. İran ABD'nin müttefiklerine yönelik tehditlerde bulunmuş ve bazı noktaları bombalamıştı.

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de seyir halindeki bir Suudi yük gemisinin saldırıya uğradığını, olayda geminin gövdesinde hafif hasar oluştuğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Ulaştırma Genel Otoritesine dayandırdığı açıklamaya göre, saldırının ardından gemi ve mürettebatın güvenli durumda olduğu belirtildi.

KİMİN YAPTIĞI BELLİ DEĞİL, RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yetkililer, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından geminin planlanan rotasında seyrine devam ettiğini bildirdi.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine veya olayın ayrıntılarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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