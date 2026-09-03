Savaş tatil kentine de sıçradı! Plajdakiler can havliyle kaçtı

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki turizm merkezi Soçi, gece saatlerinde yaşanan saldırılarla savaşın gölgesinde kaldı. Kentteki liman bölgesinin hedef alınması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, saldırı sırasında plajda bulunanların güvenli bölgelere ulaşmak için bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

Saldırının ardından liman çevresinden yoğun duman yükselirken, bölgenin birden fazla kez hedef alındığına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ukrayna tarafındaki kaynaklar, saldırının insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiğini ve Rus bayraklı çok amaçlı destek gemisi Nefrit'in vurulduğunu açıkladı. Ukrayna Donanması, geminin Rusya'nın petrol ve doğal gaz operasyonlarında kullanılan denizcilik altyapısının bir parçası olduğunu öne sürdü. Açıklamaya göre geminin bulunduğu bölgede güçlü bir patlama meydana geldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Soçi'deki saldırıyla ilgili görüntülerde liman üzerinde iki ayrı noktadan duman yükseldiği görülürken, olayın çevredeki siviller arasında paniğe yol açtığı aktarıldı. Rusya tarafındaki ilk bilgilere göre bölgede 10 kişi tahliye edildi ve saldırıda can kaybı yaşanmadı. Ancak limandaki hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.

MOSKOVA ÇEVRESİNDE DE ALARM

Soçi'deki saldırıyla eş zamanlı olarak Moskova çevresinde de çok sayıda İHA alarmı verildi. Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, başkentin yaklaşık 60 kilometre batısındaki Kubinka'da bir apartmanın 8 ve 9. katlarında yangın çıktığını açıkladı. Olay nedeniyle 10 kişi tahliye edilirken can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İHA saldırılarının Moskova'nın doğusundaki Pavlovsky Posad'a da ulaştığı belirtildi. Bir konut binasının zarar gördüğü, bazı dairelerin camlarının kırıldığı ve bölge sakinlerinin güvenli şekilde tahliye edildiği açıklandı. Bolshoye Bunkovo'daki bir fabrika sahasında da saldırı sonrasında yangın çıktığı bildirildi.

ONLARCA İHA İMHA EDİLDİ

Rus yetkililer, gece boyunca Moskova bölgesi üzerinde 56 İHA'nın imha edildiğini öne sürdü. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise başkente doğru ilerleyen çok sayıda insansız hava aracının tespit edildiğini duyurdu. Daha sonraki açıklamasında Sobyanin, 2 Eylül sabahından 3 Eylül öğle saatlerine kadar Moskova bölgesi yönünde 548 İHA'nın ilerlediğini, bunlardan 143'ünün başkente yaklaşırken imha edildiğini bildirdi. Bu rakamlar Rus makamlarının açıklamalarına dayanıyor ve bağımsız olarak doğrulanmış değil.

HAVALİMANLARINDA OPERASYONLAR DURDURULDU

Saldırı dalgasının hava ulaşımına da yansıdığı bildirildi. Moskova'daki Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında operasyonlar, İHA tehdidi nedeniyle ikinci gece üst üste geçici olarak durduruldu. Rusya'da son dönemde artan uzun menzilli İHA saldırıları, yalnızca askeri ve enerji tesislerini değil, hava ulaşımını ve günlük yaşamı da doğrudan etkilemeye başladı.

SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Saldırılar, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere yönelik İHA operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti. Associated Press'in aktardığına göre Ukrayna'nın Rusya ve Kırım'a yönelik İHA saldırıları yaz aylarında belirgin biçimde artarken, Haziran-Ağustos döneminde Rusya üzerinde 43 binden fazla Ukrayna İHA'sının önlendiği Rus makamlarınca bildirildi. Saldırılar özellikle petrol tesisleri, lojistik merkezleri ve ulaşım altyapısı üzerinde baskı oluşturdu.