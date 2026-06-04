Savaş senaryosu yeniden masada! ABD'den "Askerimiz ölürse ateşkes biter" çıkışı

Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yürütülen ateşkes sürecine dair şartlı ve sert mesajlar verdiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın yakın çevresinde yaptığı değerlendirmelerde, Amerikan askerlerinin İran bağlantılı bir saldırıda hayatını kaybetmesi halinde mevcut ateşkes düzeninin devam etmeyebileceği yönünde bir tutum öne çıktı. Bu yaklaşımın, sahadaki karşılıklı saldırılar nedeniyle zaten kırılgan olan sürece yönelik baskıyı artırdığı ifade edildi.

MÜZAKERE TASLAĞI HALEN MASADA

Aynı kaynaklar, tüm gerilime rağmen Washington’un masasında kapsamlı bir çerçeve anlaşma taslağının bulunduğunu da aktardı. Bu taslakta, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılması, İran’a yönelik bazı ekonomik ve lojistik kısıtlamaların gevşetilmesi ve karşılıklı adımların atılması gibi başlıkların yer aldığı öne sürüldü.

Öte yandan planın en hassas ayağını İran’ın nükleer programı oluşturuyor. İddialara göre Washington, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını sınırlandırmasını ve nükleer kapasitesini geriye çekmesini şart koşan bir çerçeve üzerinde ısrarcı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Trump’ın son açıklamalarında ise temkinli bir iyimserlik dikkat çekti. ABD Başkanı, yürüyen görüşmeler için “müzakerelerin oldukça iyi ilerlediği” mesajını verirken, olası bir anlaşmanın hafta sonu gündeme gelebileceğini ifade etti. Tüm bu çelişkili mesajlar, diplomasi sürecinin kırılgan bir çerçevede ilerlediği şeklinde yorumlandı.