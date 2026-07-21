Saray kulislerini sarsan iddia: William tahta çıkınca Harry'ye para yok

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yıllardır devam eden gerilim yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı. Son günlerde Prens Harry'nin babası Kral Charles ile ilişkilerini onarmak istediğine dair haberler konuşulurken, kraliyet çevrelerinden gelen yeni değerlendirmeler bu girişimin yalnızca ailevi nedenlere dayanmadığı yönünde.

Kraliyet yazarı Robert Jobson, katıldığı bir podcast yayınında Harry'nin geleceğe ilişkin mali hesaplar yaptığını iddia etti. Jobson'a göre Sussex Dükü, Prens William'ın ileride tahta çıkmasının ardından kraliyet ailesinden herhangi bir maddi destek alamayacağını düşünüyor. Bu nedenle, mali konularda halen belirli ölçüde söz sahibi olan Kral Charles ile bağlarını güçlendirmeye çalıştığını savundu.

"WILLIAM KRAL OLURSA..."

Jobson, mevcut sistemde Kral Charles'ın resmi görev üstlenmeyen aile üyelerine destek sağlanıp sağlanmaması konusunda takdir yetkisi bulunduğunu belirtti. Aynı değerlendirmede, gelecekte Prens William'ın kral olması halinde Harry ve Meghan Markle'ın ABD'deki yaşamlarının kraliyet bütçesinden desteklenmesine sıcak bakmayacağı öne sürüldü.

Bu yorumlar, Harry'nin son dönemdeki uzlaşma mesajlarının arkasındaki motivasyona ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

DAILY MAIL DAVASINI KAYBETTİ

Harry'nin İngiltere gündemindeki bir diğer başlık ise Associated Newspapers'a karşı açılan dava oldu. Londra Yüksek Mahkemesi, Harry ile birlikte Elton John, Elizabeth Hurley ve Baroness Doreen Lawrence'ın da yer aldığı davacı grubunun, Daily Mail'in yayıncısına yönelttiği yasa dışı bilgi toplama suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme, sunulan delillerin iddiaları ispatlamak için yeterli olmadığına hükmetti. Harry'nin başvurusu, 2001-2013 yılları arasında yayımlanan 14 haberle ilgiliydi. Sussex Dükü ise kararı eleştirerek kabul etmediğini açıkladı.

MİLYONLARCA STERLİNLİK FATURA

Mahkeme kararının ardından gözler dava masraflarına çevrildi. Associated Newspapers'ın yaptığı yargılama giderlerini davacılardan talep etmeye hazırlandığı belirtildi. Harry ve diğer altı davacının karşılaşabileceği toplam hukuki maliyetin 50 milyon sterlini aşabileceği ifade edildi.

Söz konusu rakam yalnızca Prens Harry'nin ödeyeceği tutarı değil, davacı grubunun tamamına yönelik toplam mali yükü kapsıyor. Tarafların nihai ödeme sorumluluğu ise mahkemenin ilerleyen süreçte yapacağı maliyet değerlendirmesiyle netleşecek.

Hem Kral Charles ile olası uzlaşma girişimleri hem de İngiliz basınına karşı açtığı davada aldığı sonuç, Prens Harry'nin önümüzdeki dönemde hem aile ilişkileri hem de mali geleceği açısından zorlu bir sürece girebileceğine yönelik yorumları güçlendirdi.