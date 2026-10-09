Saray doktoru eşini, çocukları uyurken baltayla katletti

İngiltere’de Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın da aralarında bulunduğu Kraliyet ailesi üyelerine sağlık hizmeti veren doktor Hannah Cain’in ölümü, ortaya çıkan yeni ayrıntılarla gündeme geldi. Norfolk bölgesindeki evinde hayatını kaybeden 45 yaşındaki doktorun eşi Mark Cain, cinayet suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Savcılık, genç kadının baltayla başına vurulduğunu ve boynuna baskı uygulandığını ileri sürdü.

HIRSIZLIK İHBARIYLA BAŞLADI

Olay, 4 Ekim Pazar günü İngiltere’nin Norfolk bölgesine bağlı Dersingham kasabasında yaşandı. Hannah Cain’in evde hareketsiz bulunmasının ardından sağlık ekipleri ve polis adrese gitti. Doktorun başındaki ağır darbe ve boynundaki yaralanmalar, ölümün şüpheli koşullarda gerçekleştiğini ortaya koydu.

Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Mark Cain’in polis ekipleri gelmeden önce evde hırsızlık yaşandığını bildirmesiydi. İddialara göre Cain, bir eve giren kişiyle karşı karşıya geldiğini söyledi. Vücudunda kesikler bulunan şüpheli, daha sonra eşinin ölümüyle ilgili cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Savcılık, Hannah Cain’in 3 Ekim gecesi ile 4 Ekim’in ilk saatleri arasında öldürüldüğünü öne sürdü. Otopsi bulgularında doktorun başında künt kuvvet kaynaklı yaralanmalar ve boynunda sıkıştırmayla uyumlu olabilecek hasarlar tespit edildi.

EVDE BEŞ ÇOCUK VARDI

Davanın en sarsıcı ayrıntılarından biri, olay sırasında evde bulunan çocuklarla ilgili oldu. Mahkemede aktarılan bilgilere göre çiftin 13, 11 ve 8 yaşlarındaki üç çocuğu üst katta uyuyordu. Ayrıca 10 ve 8 yaşlarındaki iki çocuk da geceyi aileyle birlikte geçiriyordu.

KRALİYET AİLESİNE HİZMET VERİYORDU

Hannah Cain, mesleki yaşamında Dr. Hannah Terry adıyla da tanınıyordu. Grimston Tıp Merkezi’nde görev yapan doktor, aynı zamanda Kraliyet ailesine hizmet veren sağlık ekibinde yer alıyordu. Sandringham Kraliyet Malikânesi’ne yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki evinde hayatını kaybeden doktorun, Kraliçe Camilla’ya da sağlık hizmeti verdiği bildirildi.

İngiliz basınında Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın doktorun ölümünden haberdar edildiği aktarıldı. Meslektaşları ve yakınları ise Hannah Cain’i hastalarına bağlı, şefkatli ve özverili bir hekim olarak anlattı.

ŞÜPHELİ EŞİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

45 yaşındaki Mark Cain, 8 Ekim Perşembe günü King's Lynn Kraliyet Mahkemesi’nde video bağlantısıyla hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın 3 Aralık’ta Norwich Kraliyet Mahkemesi’nde yapılması planlandı.

Mark Cain hakkındaki cinayet suçlaması yargılama sürecinde değerlendirilecek.