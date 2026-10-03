Saniye saniye ekrana geldi! Canlı yayındaki gazetecilere araç çarptı

Meksika'nın Monterrey kentinde bir haber yayını sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yağışların ardından kentte meydana gelen olumsuzlukları takip eden muhabir Alma Mireya de la Rosa Flores ile kameraman Cristo Morales, canlı yayın sırasında kontrolden çıkan bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazanın meydana geldiği anlar ise yayın kamerasına saniye saniye yansıdı.

MUHABİR CANLI YAYINDAYDI

Olay, 2 Ekim Cuma sabahı Nuevo León eyaletinin Monterrey kentindeki Morones Prieto Caddesi'nde meydana geldi. De la Rosa ve Morales, caddenin Pedro Martínez Caddesi ile kesiştiği noktada, yağışların yol açtığı sorunları ve bölgede yaşanan önceki bir trafik kazasını takip etmek için canlı yayındaydı.

Gazeteciler yayın sırasında yol kenarında görevlerini sürdürürken, ıslak zeminde ilerleyen bir araç kontrolden çıktı. Savrulan araç, hiçbir uyarı vermeden gazetecilerin bulunduğu noktaya yöneldi ve hem muhabire hem de kameramana çarptı.

GAZETECİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın şiddetiyle iki gazeteci yere savrulurken, yayın kamerası da yere düştü. Görüntü yaklaşık 7 saniye boyunca yerde kalan kameradan ekrana yansıdı. Stüdyodaki sunucu Mario Gámez ise bağlantının bir anda kesilmesi üzerine ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Gámez, canlı yayında yaşananları izleyicilere aktararak, “Az önce canlı yayında bir kazaya tanık olduk” dedi. Sunucu, ekip arkadaşlarının durumunu öğrenmek ve olay yerine yardım ulaştırmak için bağlantının yapıldığı konumu netleştirmeye çalıştı.

Olay yerine kısa süre içinde Monterrey Sivil Savunma ekipleri ve Kızılhaç görevlileri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan De la Rosa ve Morales, daha sonra özel bir hastaneye götürüldü.

"MUCİZE ESERİ HAYATTAYIZ"

Kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan muhabir Alma de la Rosa, kendisinin ve kameraman arkadaşının hayatta kalmasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

De la Rosa, “Mucize eseri hayattayız” ifadelerini kullanarak takipçilerine sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Muhabir, vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda darbe bulunduğunu ancak kendisinde herhangi bir kırık tespit edilip edilmediğinin o aşamada netleşmediğini belirtti. İki gazetecinin de tıbbi değerlendirmeden geçirildiği aktarıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kameraman Cristo Morales'in ise bazı kırıkları bulunduğu ancak sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. İlk tıbbi değerlendirmelerde iki gazetecinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Sunucu Mario Gámez de daha sonraki açıklamasında çalışma arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti. Gámez, iki gazetecinin de darbe aldığını ve yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN YOLDA ZOR ANLAR

Kazanın meydana geldiği bölgede gazeteciler, yağışların ardından ulaşımı etkileyen gelişmeleri takip ediyordu. Morones Prieto Caddesi'nde daha önce bir motosiklet kazası yaşandığı, ayrıca yol üzerinde ağaç, toprak ve kaya parçalarının bulunduğu bildirildi. Bu nedenle bölgedeki yol koşullarının sürücüler açısından da zorlaştığı aktarıldı.

Bazı yerel kaynaklar, gazetecilere çarpan aracın bir Jeep Patriot olduğunu ve aracın ıslak zeminde kontrolünü kaybederek savrulduğunu bildirdi. Görüntülerde aracın hızla gazetecilerin bulunduğu bölgeye yöneldiği görülürken, olayın ardından ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdığı aktarıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan aracın sürücüsünün 19 yaşında genç bir erkek olduğu bildirildi. Sürücünün, yağış nedeniyle ıslanan yolda aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından gazetecilere çarptığı belirtildi.

Olayın ardından sürücü yetkililer tarafından gözaltına alındı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi ve sorumluluğun ortaya çıkarılması için inceleme başlatıldı.