Sanchez'in tek paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Kriz sürerken...

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'da düzensiz göç baskısının arttığı ve ülkenin aynı anda büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiği bir dönemde yaz tatiline başlaması nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. 54 yaşındaki lider, üç haftalık tatilini geçirmek üzere Kanarya Adaları'ndaki Lanzarote Adası'nda bulunan Costa Teguise'deki resmi yazlık konutuna geçti.

SPOTIFY HESABINI PAYLAŞTI

Tatil yolculuğu sırasında Instagram hesabından takipçilerine seslenen Sanchez, Spotify'da hazırladığı yaz temalı çalma listesini paylaştı. Yaklaşık iki milyon takipçisine hitaben yaptığı paylaşımda, "Bu yaz sizin için bu yıl en çok dinlediğim şarkılardan oluşan bir çalma listesi hazırladım. Oldukça eklektik bir liste" ifadelerini kullandı.

Toplam 31 parçadan oluşan listede İspanyol rapçi Quevedo'nun "EL BAIFO", İngiliz şarkıcı Charli XCX'in "SS26" ve Melani'nin "Tantas Cosas" adlı eserleri öne çıkarken, Joyce Manor, Kim Gordon ve Placebo gibi farklı müzik türlerinden sanatçıların parçalarına da yer verildi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Ancak paylaşımın zamanlaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İspanya'nın son yıllarda yaşadığı en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ettiği, aynı zamanda Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göç hareketliliğinin Avrupa Birliği içinde diplomatik gerilimlere neden olduğu bir süreçte gelen paylaşım, sosyal medyada sert eleştiriler aldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Çok sayıda kullanıcı, ülkenin olağanüstü koşullarla mücadele ettiği günlerde başbakanın eğlence içerikli bir paylaşım yapmasını uygun bulmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bugün İspanya'nın sesi Spotify değil; orman yangınlarının sirenleri ve binlerce ailenin kaygısı. Ülkenin başbakanını ihtiyaç duyulan yerde görmek isterken gelen cevap bir çalma listesi oldu" ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise "Ceuta'da yaşananlar ortadayken bunu paylaşmaya utanmıyor musunuz?" sözleriyle Sanchez'e tepki gösterildi.

Sanchez'in yaz tatili ve müzik paylaşımı, hükümetin kriz yönetimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken, sosyal medyada destek ve eleştiri mesajlarıyla ülke kamuoyunu ikiye böldü.