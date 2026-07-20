Şampiyonluk gecesi Oscar törenini aratmadı! Dünya Kupası finaline ünlüler damga vurdu

2026 FIFA Dünya Kupası'nın merakla beklenen finali, ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynandı. Futbolun iki güçlü takımı Arjantin ile İspanya'yı karşı karşıya getiren mücadele, milyonlarca taraftarın nefesini kesti.

90 dakikası golsüz tamamlanan finalde denge uzatma bölümünde bozuldu. 106. dakikada fileleri havalandıran İspanya, karşılaşmayı 1-0 kazanarak tarihindeki ikinci FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti. Son düdüğün ardından İspanyol futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, kupa töreni unutulmaz görüntülere sahne oldu.

FİNALI TOM CRUISE AÇTI

Karşılaşma başlamadan önce Hollywood'un ünlü oyuncusu Tom Cruise sahneye çıkarak yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu. Cruise, "Futbol, kelimeler olmadan konuşulan bir dil, insanları birleştiren, yabancıları arkadaşa dönüştüren ve hepimizin ortak noktalarını hatırlatan bir güçtür." sözleriyle tribünlerden büyük alkış aldı.

DEVRE ARASI İLK KEZ 30 DAKİKA

2026 Dünya Kupası finali, devre arasının ilk kez 30 dakika uygulanmasıyla da tarihe geçti. Uzatılan arada adeta dev bir konser organizasyonu gerçekleştirildi. Madonna, Shakira, Justin Bieber ve BTS'in sahne aldığı gösteriler, stadyumdaki binlerce futbolseverin yanı sıra ekran başındaki izleyicilere de görsel şölen yaşattı.

TRİBÜNDE DÜNYA YILDIZLARI

Final karşılaşmasını yalnızca futbolseverler değil, spor, sinema ve müzik dünyasının birbirinden ünlü isimleri de yerinden takip etti.

İspanyol oyuncular Javier Bardem ile Penélope Cruz, mücadeleyi tribünden büyük heyecanla izledi. Şampiyonluğun ardından Bardem, İspanyol milli futbolcu Borja Iglesias ve Dünya Kupası kupasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşarak zafer sevincine ortak oldu.

BECKHAM AİLESİ BİR KEZ DAHA STATTA

Yeni evli çift Dua Lipa ile Callum Turner da turnuva boyunca olduğu gibi finalde tribündeki yerini aldı. Organizasyonu başından sonuna kadar yakından takip eden David Beckham ve ailesi de karşılaşmayı stadyumdan izleyen isimler arasında yer aldı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

Mick Jagger, Jessica Alba, Brad Pitt, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet de MetLife Stadyumu'ndaki heyecana ortak olurken, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesiyle İngiltere Premier Lig'inde takım sahibi olan ilk Türk unvanını kazanan Acun Ilıcalı da finali tribünden takip etti. Ilıcalı, stadyumdan çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Geceyi yerinden izleyen diğer ünlü isimler arasında Beyoncé ve eşi Jay-Z, Rihanna ile ASAP Rocky, son dönemde "Odyssey" filmiyle gündemde olan Matt Damon ve eşi Luciana Barroso Damon da yer aldı.

Karşılaşma boyunca tribünlerden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı. Hem İspanya'nın tarihi şampiyonluğu hem de futbol, müzik ve sinema dünyasının yıldızlarını buluşturan final gecesi, 2026 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan anları arasına girdi.