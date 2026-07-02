Şam'da kadın turist taciz edilmişti: Suriye'den 'şüpheliler yakalandı' açıklaması

Suriye'nin başkenti Şam'da turistlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede, yabancı uyruklu bir kadın turistin sokakta yürüdüğü sırada çevresini saran kalabalık bir erkek grubunun sözlü ve fiziki tacizine maruz kaldığı iddia edildi. Olayın ardından sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde, genç kadının yaşananlar karşısında büyük panik yaşadığı ve kalabalığın arasından uzaklaşarak bölgeden ayrıldığı görüldü. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntüler üzerine güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam'da tacize uğrayan yabancı turistle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olaya karışan şüphelilerin yakalandığı ve turist güvenliğini sarsacak adımlara asla taviz verilmeyeceği duyuruldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Taciz olayı, Suriye'de turizm sektörünün yeniden canlanmaya çalıştığı bir dönemde yaşanırken, ülkedeki güvenlik endişelerini de yeniden gündeme getirdi.