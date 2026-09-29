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Salgın açıklaması yapan siyasetçi darbedilerek katledildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde iktidar partisinin üst düzey bir üyesi, Ebola salgınına ilişkin radyo programına katıldıktan sonra dövülerek öldürüldü.

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Salgın açıklaması yapan siyasetçi darbedilerek katledildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde iktidardaki Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliği (UDPS) partisinin Butembo'daki federal yürütme komitesi geçici başkanı Marie-Celestin Karondwa, pazar günü bir radyo programına katıldıktan sonra saldırıya uğradı. Salgının yeni merkezlerinden biri olan Butembo'da düzenlenen programda Karondwa, Ebola hastalığına karşı korunma önlemlerini anlattı. Parti, saldırı sonrası Karondwa'nın yaraları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

RADYO PROGRAMININ ARDINDAN SALDIRIYA UĞRADI

UDPS'nin Butembo federasyonu yaptığı yazılı açıklamada, Karondwa'nın Ebola salgınına dikkat çekmek için katıldığı radyo programının ardından saldırıya uğradığını belirtti. Açıklamaya göre saldırganlar Karondwa'yı dövdü, eşyalarını çaldı ve evini ateşe verdi. Karondwa, aldığı yaralar nedeniyle daha sonra hayatını kaybetti.

SALDIRININ FAİLİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Saldırıyı kimin veya kaç kişinin gerçekleştirdiği ve motivasyonunun ne olduğu henüz netleşmedi. Ancak parti, Karondwa'nın "Ebola virüsü hastalığının varlığı ve halk için oluşturduğu tehdit konusunda partinin tutumunu savunduğu için masum bir kurban" olduğunu açıkladı. Parti açıklamasında, Karondwa'nın bu nedenle hedef alındığı ifade edildi.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILARIN ARDINDAN GELDİ

Karondwa'nın ölümü, sağlık çalışanlarına ve tedavi merkezlerine yönelik bir dizi saldırının ardından geldi. Uzmanlar, bu saldırıların hastalıkla ilgili söylentiler, yanlış bilgiler ve sağlık görevlilerine duyulan güvensizlikten kaynaklandığını belirtiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınına karşı yürütülen çalışmalar, bu tür saldırılar nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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