Saldırının ardından İran'dan açıklama: Vaat yerine getirildi

İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına karşı Hayfa kentine doğru füze atışları gerçekleştirmeye başladı. Şehirde siren sesleri sonrası halk sığınaklara inse de İran saldırıya devam edeceği şeklinde açıklamalarda bulundu.

İran, saldırının ardından ilk açıklamasında "Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın füze operasyonlarından sorumlu Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Musevi, İsrail'e füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Saldırının hemen ardından "Zorba ve diktatörleri kırıp yok eden Allah’ın adıyla" şeklinde mesaj paylaşan Musevi, bu mesajı alıntılayarak, "Vaat yerine getirildi" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN HAVA SAHASI KAPATILDI

İran Sivil Havacılık Kurumu "Ülkenin batı hava sahası ikinci duyuruya kadar kapatıldı" şeklinde bir açıklama yaptı. (AA)