Sahte belgelerle CIA'e giren eski yetkilinin evinden 40 milyon dolarlık altın çıktı

Mahkeme belgelerine göre, David Rush isimli eski üst düzey hükümet yetkilisi, son bir yıl içinde ABD hükümetine çeşitli başvurular yaptı. Rush, "işle ilgili harcamalar" gerekçesini sunarak büyük miktarda yabancı para ve milyonlarca dolar değerinde altın külçe talep etti.

Söz konusu talepler kurum tarafından kabul edilerek onaylandı. Ancak daha sonra CIA bünyesinde yapılan incelemelerde, teslim edilen altınların ve yabancı para rezervlerinin yerinin tespit edilemediği belirlendi. Yetkililer, Rush’ın bu varlıkların nasıl ve nerede kullanıldığına ilişkin kurumuna herhangi bir kayıt veya belge sunmadığını ifade etti.

EVİNDEN SERVET ÇIKTI: 303 KÜLÇE ALTIN VE MİLYONLARCA DOLAR

Elde edilen bulguların ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 18 Mayıs’ta Rush’ın Virginia eyaletindeki evine baskın düzenledi. Yapılan aramada ele geçirilenler, devlet kaynaklarının denetimsizliğini göz önüne serdi.

Operasyonda şu unsurlar ele geçirildi:

- Her biri yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olan ve mevcut piyasa değerine göre toplamı 40 milyon doları aşan yaklaşık 303 adet altın külçe,

- Yaklaşık 2 milyon dolar nakit para,

- Çoğu Rolex marka olan 35 adet lüks saat.

Mahkeme belgelerinde, Rush’ın devletten aldığı altınları ve nakit parayı neden kendi evinde tuttuğuna ilişkin herhangi bir açıklamaya veya ayrıntıya yer verilmedi.

SAHTE BEYANLARLA EN ÜST DÜZEY GÖREVE GELDİ

Soruşturma derinleştikçe, güvenlik ve liyakat sistemindeki eksiklikler de gün yüzüne çıktı. Mahkeme kayıtlarına göre Rush, çok gizli güvenlik yetkisine ve hassas devlet bilgilerine erişim hakkına sahipti. New York Times’ın haberine göre Rush, yakın bir tarihe kadar CIA’de üst düzey bir görevde bulunuyordu.

Belgelerde yer alan iddialara göre Rush, eğitim geçmişi ve askerlik hizmeti konusunda devlete yanlış beyanda bulundu. Yetkililer, eski ajanın sahte bilgilerle devlet görevine girdiğini ve hileli şekilde askeri izin kullanarak çalışmadığı dönemlerde binlerce dolar maaş aldığını öne sürüyor.

CIA İÇİNDE TESPİT EDİLDİ, FBI DEVREYE GİRDİ

FBI tarafından yapılan resmi açıklamada, Rush’ın 19 Mayıs’ta CIA’den gelen ihbar üzerine gözaltına alındığı doğrulandı. Yapılan açıklamada, "CIA iç soruşturması sırasında olası yasa ihlalleri tespit edildi ve CIA Direktörü John Ratcliffe konuyu adli soruşturma için FBI’a iletti" ifadelerine yer verildi.

Gelişmelerin ardından gözaltına alınan David Rush’ın avukatı ise konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmayı reddetti. Eski yetkilinin bu hafta içinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.