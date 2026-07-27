Sadece pasaportla gidiliyordu: Gözde tatil ülkesi artık Türkiye'den vize isteyecek

Türk vatandaşlarının son yıllarda yurt dışı tatillerinde en çok tercih ettiği ülkelerin başında gelen Karadağ, kalıcı bir vize zorunluluğuna hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan bazı sorunlar nedeniyle Türk turistlerin vizesiz seyahat ayrıcalığını kamuoyu baskısıyla kısa süreliğine askıya alan Kardağ, daha sonra bu uygulamasından geri adım atmıştı. Ancak Avrupa Birliği'ne katılma sürecini hızlandıran Karadağ, Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülke için vizesiz giriş hakkını 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen bitirme kararı aldı.

31 EKİM SON TARİH

Alınan bu kararın temelinde Karadağ'ın Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım müzakereleri yatıyor. Düzenlemenin detaylarını kamuoyuyla paylaşan yetkililer, vize politikasındaki bu değişikliğin, müzakere sürecindeki "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" başlıklı 24. fasıl yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla yapıldığını ifade etti. Karar doğrultusunda Türkiye, Rusya, Belarus, Suudi Arabistan ve Çin vatandaşları, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a yapacakları tüm ziyaretlerde vize uygulamasına tabi tutulacak.

BELİRLENEN TARİHE KADAR MEVCUT KURALLAR İŞLEYECEK

Yeni vize düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan geçiş döneminde mevcut kuralların geçerliliğini koruyacağı açıklandı. Karadağ hükümetinin belirlediği takvime göre, adı geçen ülkelerin vatandaşları 31 Ekim tarihine kadar ülkeye aynı şartlarda giriş yapmaya devam edebilecek. Bu süreçte ziyaretçilerin bireysel olarak veya turistik gruplar halinde en çok 30 gün süreyle konaklamalarına izin verilirken, resmi pasaport sahibi olma ve dönüş garantisi sunma gibi şartlar da aranmaya devam edecek.