Sadece koklayarak 2 bin Euro kazanabilirsiniz!

Finlandiya'da "Visit Turku Archipelago" isimli bir turizm kuruluşu, Turku Takımadaları'nın doğal kokularını koklayacak kişiyi bulmak için bir iş ilanı açtı. Böyle bir iş ilanına inanmayanlar için ise şöyle bir dipnot yazıldı: "Bu; gerçek bir sözleşmesi ve gerçek bir maaşı olan gerçek bir iştir. Getirmeniz gereken tek şey burnunuz."

Mayıs-Haziran aylarında 5 ila 7 gün sürecek iş için 2 bin Euro ödeme gerçekleşecek. Ulaşım ve konaklamanın karşılanacağı belirtilirken, son başvuru tarihi 25 Ekim 2026 olarak açıklandı.

KABUL EDİLENİ NELER BEKLİYOR?

Burnuna güvenen ve kabul edilen kişiye neler yapacağı ise şöyle anlatılıyor: "Deniz havasından çam ormanlarına, saunalardan taze pişmiş ekmeğe kadar takımadalarının kokularını değerlendireceksiniz. Kokladığınız şeyleri, diğer insanların da koklama isteği duyacağı şekilde tanımlayacak ve analiz edeceksiniz. Tüm bunları video ve fotoğraflarla kendiniz belgeleyeceksiniz; Visit Turku Archipelago bu içerikleri sosyal medya ve diğer kanallarında kullanacaktır. Görevin sonunda ise bulgularınızı dürüstçe raporlayacaksınız."

İŞTE İŞE ALIM ŞARTLARI

Herhangi bir diploma şartı aramadıkları belirtilirken, sadece "hayattaki güzel şeyleri ayırt eden bir burna sahip olunması" değişmez bir şart. Ayrıca tespitlerin kamera karşısında anlatılması da isteniyor. Bununla birlikte Finlandiya'da çalışma hakkının olması ve Haziran 2027'deki tüm çalışma süresi boyunca çalışan kişinin müsait olması bekleniyor.

Dört kriterde adayların değerlendirileceği, mülakat yapılmadığı ve kararın sadece başvuru formuna ve videoya göre verildiği belirtiliyor.

İşe alım kriterlerini Visit Turku Archipelago şöyle maddeliyor:

1. Tekniğiniz dâhil olmak üzere ne kadar inandırıcı kokladığınız ve kokladığınız şeyi ne kadar canlı tarif ettiğiniz.

2. Kamera karşısındaki duruşunuz ve enerjiniz.

3. Sosyal medya varlığınız ve izleyiciyle ne kadar iyi bağ kurduğunuz.

4. Jüriyi en çok ikna eden başvuru.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Başvurular Instagram veya TikTok'tan kısa bir videoyla gerçekleşiyor. Adayın kendisini "burun" adayı olarak tanıtması ve seçtiği bir nesneyi koklayarak değerlendirmesini anlatması gerekiyor. Video paylaşımınızda @saaristo_finland hesabını etiketleyip ve #SaaristoNoseJob hashtag'ini kullanılması isteniyor. Ayrıca videonun görüntülenebilmesi için hesabın herkese açık olması gerekiyor. Bunun dışında en önemli bir başka kriter ise sitede yer alan başvuru formunu doldurmak.

Son başvuru tarihinden sonra tüm başvuruların değerlendirileceği ve başvuran herkesin seçilse de seçilmese de 10 Kasım'da e-posta ile bilgilendirileceği belirtilirken, seçilen kişinin 17 Kasım'da duyurulacağı açıklandı.