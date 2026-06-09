Saatte 225 km hız yapacak: İki dev şehir arasındaki mesafe yarıya inecek

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ŞU ANLIK SADECE BİR KONSEPT

Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine göre, yüksek hızlı otobüs projesi mevcut yüksek hızlı tren yatırımlarının alternatifi olarak değil, ulaşım ağını güçlendirecek tamamlayıcı bir unsur olarak görülüyor. Yetkililer, projenin henüz planlama ve değerlendirme aşamasında bulunduğunu vurgularken, sistemin hayata geçirilip geçirilemeyeceğinin maliyet analizleri, güvenlik kriterleri ve gerekli altyapı yatırımlarının sonuçlarına göre netleşeceğini belirtiyor.