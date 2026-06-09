Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Saatte 225 km hız yapacak: İki dev şehir arasındaki mesafe yarıya inecek

Saatte 225 km hız yapacak: İki dev şehir arasındaki mesafe yarıya inecek

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geliştirilen 'Bullet bus' projesi kapsamında saatte 225 km hıza ulaşabilen yüksek hızlı otobüsler üzerinde çalışılıyor. Araçların Los Angeles–San Francisco arasındaki 6-8 saatlik yolculuğu yarıya indirmesi hedefleniyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Saatte 225 km hız yapacak: İki dev şehir arasındaki mesafe yarıya inecek - Fotoğraf: 1
1 6

Amerika Birleşik Devletleri’nden ulaşım teknolojilerinde devrim yaratacak yeni bir hamle geldi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde üzerinde çalışılan ve saatte 225 km hıza ulaşabilen ‘’bullet bus’’ (kurşun otobüs) olarak adlandırılan konsept araçlar üzerinde çalışılıyor.

Saatte 225 km hız yapacak: İki dev şehir arasındaki mesafe yarıya inecek - Fotoğraf: 2
2 6

TRAFİKLE AYNI ŞERİT KULLANILMAYACAK

Proje çerçevesinde geliştirilmesi planlanan yüksek hızlı otobüslerin, mevcut trafikte diğer araçlarla aynı şeritleri kullanması gündemde bulunmuyor. Bunun yerine, yalnızca bu araçlara tahsis edilecek özel güzergâhların oluşturulması ve yüksek süratlere uygun modern ulaşım altyapılarının kurulması hedefleniyor.

Saatte 225 km hız yapacak: İki dev şehir arasındaki mesafe yarıya inecek - Fotoğraf: 3
3 6

Uzmanlar, mevcut otoyol ağının büyük kısmının bu seviyedeki hızlara uygun şekilde tasarlanmadığını vurgularken, projenin hayata geçirilebilmesi için kapsamlı mühendislik çalışmaları ve önemli altyapı yatırımlarının gerekli olacağını belirtiyor.

Saatte 225 km hız yapacak: İki dev şehir arasındaki mesafe yarıya inecek - Fotoğraf: 4
4 6

İKİ DEV ŞEHİR ARASI MESAFE KISALACAK

Yapılan ilk değerlendirmelere göre yüksek hızlı otobüsler, 6-8 saat arası süren San Francisco-Los Angeles yolculuğunu yaklaşık 3 saate kadar indirmesi öngörülüyor.

Saatte 225 km hız yapacak: İki dev şehir arasındaki mesafe yarıya inecek - Fotoğraf: 5
5 6

Bu hedef doğrultusunda araçların, yüksek hızlarda güvenli ve verimli şekilde çalışabilmesi için ileri düzey fren sistemleriyle donatılması öngörülüyor. Ayrıca özel olarak geliştirilecek lastikler, aerodinamik yapıyı destekleyen tasarım unsurları ve belirli ölçüde otomasyon teknolojilerinin de sistemin önemli parçaları arasında yer alması planlanıyor.

Saatte 225 km hız yapacak: İki dev şehir arasındaki mesafe yarıya inecek - Fotoğraf: 6
6 6

ŞU ANLIK SADECE BİR KONSEPT

Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine göre, yüksek hızlı otobüs projesi mevcut yüksek hızlı tren yatırımlarının alternatifi olarak değil, ulaşım ağını güçlendirecek tamamlayıcı bir unsur olarak görülüyor. Yetkililer, projenin henüz planlama ve değerlendirme aşamasında bulunduğunu vurgularken, sistemin hayata geçirilip geçirilemeyeceğinin maliyet analizleri, güvenlik kriterleri ve gerekli altyapı yatırımlarının sonuçlarına göre netleşeceğini belirtiyor.

ABD Otobüs
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro