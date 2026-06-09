Saatte 225 km hız yapacak: İki dev şehir arasındaki mesafe yarıya inecek
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geliştirilen 'Bullet bus' projesi kapsamında saatte 225 km hıza ulaşabilen yüksek hızlı otobüsler üzerinde çalışılıyor. Araçların Los Angeles–San Francisco arasındaki 6-8 saatlik yolculuğu yarıya indirmesi hedefleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nden ulaşım teknolojilerinde devrim yaratacak yeni bir hamle geldi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde üzerinde çalışılan ve saatte 225 km hıza ulaşabilen ‘’bullet bus’’ (kurşun otobüs) olarak adlandırılan konsept araçlar üzerinde çalışılıyor.
TRAFİKLE AYNI ŞERİT KULLANILMAYACAK
Proje çerçevesinde geliştirilmesi planlanan yüksek hızlı otobüslerin, mevcut trafikte diğer araçlarla aynı şeritleri kullanması gündemde bulunmuyor. Bunun yerine, yalnızca bu araçlara tahsis edilecek özel güzergâhların oluşturulması ve yüksek süratlere uygun modern ulaşım altyapılarının kurulması hedefleniyor.
Uzmanlar, mevcut otoyol ağının büyük kısmının bu seviyedeki hızlara uygun şekilde tasarlanmadığını vurgularken, projenin hayata geçirilebilmesi için kapsamlı mühendislik çalışmaları ve önemli altyapı yatırımlarının gerekli olacağını belirtiyor.
İKİ DEV ŞEHİR ARASI MESAFE KISALACAK
Yapılan ilk değerlendirmelere göre yüksek hızlı otobüsler, 6-8 saat arası süren San Francisco-Los Angeles yolculuğunu yaklaşık 3 saate kadar indirmesi öngörülüyor.
Bu hedef doğrultusunda araçların, yüksek hızlarda güvenli ve verimli şekilde çalışabilmesi için ileri düzey fren sistemleriyle donatılması öngörülüyor. Ayrıca özel olarak geliştirilecek lastikler, aerodinamik yapıyı destekleyen tasarım unsurları ve belirli ölçüde otomasyon teknolojilerinin de sistemin önemli parçaları arasında yer alması planlanıyor.
ŞU ANLIK SADECE BİR KONSEPT
Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine göre, yüksek hızlı otobüs projesi mevcut yüksek hızlı tren yatırımlarının alternatifi olarak değil, ulaşım ağını güçlendirecek tamamlayıcı bir unsur olarak görülüyor. Yetkililer, projenin henüz planlama ve değerlendirme aşamasında bulunduğunu vurgularken, sistemin hayata geçirilip geçirilemeyeceğinin maliyet analizleri, güvenlik kriterleri ve gerekli altyapı yatırımlarının sonuçlarına göre netleşeceğini belirtiyor.