Saadet Partisi'nden AKP'ye 'netleştirin' çağrısı: Trump İsrail'le normalleşin demişti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile normalleşmeye yönelik çağrısına sert tepki gösterdi. Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın İran ile anlaşma zemini oluşturmak için bölge ülkelerinden İsrail ile normalleşme şartı koştuğunu belirtti.

"İBRAHİM ANLAŞMALARI ZAMAN AYARLI BOMBALARDIR"

Arıkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Abraham Antlaşmaları, siyonizm ve emperyalizmin bölgeye yerleştirdiği zaman ayarlı bombalardır. İran ile bir anlaşma zemini oluşturmak için, Türkiye dâhil bölge ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini şart koşan Trump, İran karşısındaki hezimetini; terörist İsrail’e masada diplomatik bir zafer kazandırarak örtmeye çalışmaktadır."

"DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMALI"

Arıkan, bölge ülkelerini ve Türkiye iktidarını uyararak şunları söyledi:

"Bizler bölge ülkelerini ve iktidarı açıkça uyarıyoruz: İsrail’in teslimiyetine dayanmayan hiçbir süreçte, siyonist zihniyetle kalıcı bir anlaşma zemini kurulamaz. İsrail’in saldırganlığını meşrulaştırma anlamına gelen bu teklif, değerlendirmeye dahi alınmamalıdır."

İKTİDARA AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Saadet Partisi lideri, Türkiye hükümetine seslenerek şu talepte bulundu:

"İktidar bir an önce kamuoyuna açık ve net şekilde bu teklifi reddettiğini açıklamalı; siyonizmle aynı masada bulunmayacağını ilan etmelidir."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Türkiye, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran krizinin sona ermesinin ardından bölgedeki bazı ülkelerin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini gündeme getirmişti. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, savaşın diplomatik bir anlaşmayla sonlandırılması halinde daha fazla ülkenin "İbrahim Anlaşmaları" sürecine dahil olmasını istemişti.