Rutte duyurdu! Zelenski Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi yaklaşırken uluslararası diplomasinin odağı Ankara'ya çevrildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de yaptığı açıklamada, 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de katılacağını doğruladı.

18 Haziran'da yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Ankara Zirvesi'nin ittifak açısından büyük önem taşıdığını belirtti. NATO Genel Sekreteri, zirvede alınacak kararların, geçtiğimiz yıl Lahey'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde benimsenen stratejik yaklaşımın devamı niteliğinde olacağını ifade etti.

UKRAYNA'YA YÖNELİK DESTEK SÜRECEK

Rutte, Lahey Zirvesi sonrasında Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli destek mekanizmalarının güçlendirildiğini hatırlatarak, Kiev yönetiminin ihtiyaç duyduğu askeri, mali ve lojistik yardımların kesintisiz şekilde sürdürülmesi için kapsamlı bir program oluşturulduğunu söyledi.

Batılı müttefiklerin Ukrayna konusunda ortak bir tutum sergilediğini vurgulayan Rutte, G7 Zirvesi'nden çıkan mesajların da bu kararlılığı ortaya koyduğunu dile getirdi. NATO Genel Sekreteri'ne göre ittifakın temel hedefi, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki savunma kapasitesini koruyabilmesi ve gelecekte gerçekleştirilebilecek olası barış müzakerelerine güçlü bir pozisyonda katılabilmesi.

"ABD YARDIMI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini belirten Rutte, Washington yönetiminin envanterinde bulunan ve yalnızca ABD tarafından sağlanabilen bazı kritik silah sistemlerinin sevkiyatına ilişkin iradenin sürdüğünü kaydetti. Bu desteğin, Ukrayna'nın savunma kapasitesi açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Öte yandan Avrupa'daki NATO üyeleri ile Kanada'nın da Ukrayna'ya yönelik yardımlarda önemli rol üstlendiğini ifade eden Rutte, özellikle hava savunma sistemleri başta olmak üzere kritik askeri ekipmanların finansmanının müttefikler tarafından karşılanmaya devam ettiğini belirtti.

ZELENSKİ'NİN PROGRAMI BELLİ OLDU

Basın toplantısında NATO-Ukrayna Konseyi'nin neden savunma bakanları toplantısıyla aynı tarihte yapılmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Rutte, iki hafta önce Kiev'de büyükelçiler düzeyinde son derece verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu nedenle mevcut takvim kapsamında ek bir konsey toplantısına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Zelenski'nin Ankara programına ilişkin de bilgi veren NATO Genel Sekreteri, Ukrayna liderinin geçen yılki Lahey Zirvesi'ndekine benzer yoğun bir diplomasi trafiği yürüteceğini açıkladı. Buna göre Zelenski, zirve boyunca çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek, NATO üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek ve Ukrayna'nın güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin temaslarda bulunacak.