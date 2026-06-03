Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın güvenlik politikaları, İran’daki gelişmeler ve bölgesel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın nükleer doktrininde bu silahların hangi koşullarda kullanılabileceğinin açık şekilde tanımlandığını ifade eden Ryabkov, "Bu tür silahlara sahip olmayanlar dahil saldırganların, Rusya'nın toprak bütünlüğüne teşebbüs etmesi durumunda, en kötü senaryoda bu, nükleer silahla karşılık vermemize yol açabilir" söyledi.

Ryabkov, "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, İran'la ilgili duruma da değinerek "Yine karşılıklı saldırılar söz konusu. Bu, tarafları anlaşmanın sağlanması ihtimalinden uzaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA’YA ELEŞTİRİ

Ryabkov ayrıca, Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresindeki saldırılara ilişkin olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın tutumunu eleştirdi.

Ajansın saldırılar karşısında çifte standart uyguladığını öne süren Ryabkov, Ukrayna’nın St. Petersburg’a yönelik insansız hava aracı saldırılarını da sert şekilde kınadıklarını ifade etti.

Kiev yönetiminin Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini belirten Ryabkov, bunların, Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylemlerini sonlandırmak istemediğini söyledi. (AA)