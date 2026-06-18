Rusya'dan NATO’ya sert uyarı: 'Vereceğimiz yanıt yıkıcı olur'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara değindi. NATO’nun Rusya’ya saldırması ihtimalini değerlendiren Zaharova, Rus bölgelerine yönelik bir saldırı durumunda verilecek yanıtın yıkıcı olacağını ifade etti.

"BU ÇILGIN MACERAYI BAŞLATANLARA YANITIMIZ YIKICI OLACAK"

Zaharova, NATO üyesi ülkelerin Rusya topraklarını hedef alması durumuna ilişkin şu uyarıda bulundu:

"Herhangi bir NATO üyesi devletin Rusya’nın herhangi bir bölgesine karşı saldırgan eylemde bulunması durumunda, bu çılgın macerayı başlatanlara vereceğimiz yanıtın yıkıcı olacağından kimse şüphe duymasın."

AB YAPTIRIMLARINA SERT KARŞILIK VERİLECEK

Toplantıda Avrupa Birliği’nin (AB) adımlarına da değinen Zaharova, AB’nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesine sert karşılık vereceklerini bildirdi.

ABD VE İRAN ARASINDA ANLAŞMA UMUDU

Uluslararası ilişkilere dair beklentilerini de paylaşan Zaharova, varılan mutabakat kapsamında ABD ile İran arasında yakın zamanda bir anlaşma imzalanması umudunu dile getirdi.

HAZAR ÜLKELERİNE ORTAK ADIM ÇAĞRISI

Hazar bölgesindeki güvenlik işbirliklerine dikkat çeken Zaharova, bölge ülkelerinin planlanan adımları atmasını beklediklerini belirterek, "Hazar bölgesi ülkeleri, özellikle de İran, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya ve Azerbaycan, daha önce Hazar Denizi'nde kapsamlı güvenliğin sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik planladıkları ortak adımları atmaya başlayacaklarını umuyoruz." dedi.

Zaharova, Hazar bölgesinde barışın korunması ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, bu durumun Azak Denizi ve Karadeniz için de geçerli olduğunu kaydetti. (AA)