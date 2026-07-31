Rusya'dan NATO gerilimini tırmandıracak saldırı: Ukrayna'daki ABD şirketi vuruldu

Kiev'deki insansız hava aracı üretim tesisi, Rus balistik füzesi tarafından vuruldu. Söz konusu tesisin ABD'de Delaware eyaletinde kayıtlı bir şirkete ait olduğu ortaya çıkarken, saldırıda can kaybı yaşanmadı.

KIEV'DEKİ FABRİKA VURULDU

Terminal Autonomy adlı şirket, Rus sinyal karıştırma yöntemlerine karşı dayanıklı güdüm sistemlerine sahip hassas "derin vuruş" insansız hava araçları üretiyor. Şirketin internet sitesinde, "Yapay zeka güdümlü gezinme mühimmatları ve hassas mühimmatlar konuşlandırıyoruz; bunlar halihazırda cephe hattındaki düşman varlıklarına karşı aktif hizmette" ifadesi yer alıyor.

RUSYA'DAN İLK ABD HEDEFİ

Rus devlet haber ajansı Tass, saldırıyı ilk kez pazar günü Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırarak duyurdu. Saldırının bir ABD şirketine ait tesisi vurduğu bilgisi paylaşılmasa da, tesiste "Ukrayna-Amerikan şirketinden uzmanların" çalıştığı belirtildi. Fabrikanın AQ-400 Scythe ve AQ-100 Bayonet insansız hava araçları ürettiği doğrulandı.

ABD LİSANSI VE PATRİOT ÜRETİMİ

Temmuz ayı başında, daha önce Ukrayna'ya silah sağlama çabalarına ılımlı yaklaşan Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot uçaksavar füzeleri üretme lisansı vereceğini söylemişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.