Rusya'dan ABD-İran savaşı uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD ile İran arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Zaharova, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı bölgesinde çatışmaların yeniden başlamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

ZAHAROVA: MÜZAKERE SÜRECİ BOŞA ÇIKARILMAMALI

Zaharova, İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptını hatırlatarak, bu mutabakatın diplomatik çözüm yolunu açtığını belirtti. "Müzakere süreci, Pakistanlı ve Arap arabulucuların çalışmaları sonucunda başlamıştı. Bu girişimlerin boşa çıkmasına izin verilmemesi gerekiyor" dedi.

BÖLGESEL KRİZİN YAYILMA RİSKİ

Sözcü, Basra Körfezi'ndeki durumun olumsuz senaryo ile gelişmesinin, Ortadoğu'da Filistin ile İsrail arasındaki meselenin çözümüne yönelik öncelikli hedefi baltaladığını vurguladı. "Bölgesel krizin genişlemesi tehdidi var. Bu, küresel çapta son derece olumsuz sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullanan Zaharova, tüm tarafları çatışmacı yaklaşımdan vazgeçmeye ve müzakere masasına dönmeye çağırdı.

BÖLGE DIŞI GÜÇLERE UYARI

Zaharova, meselenin çözümünde tüm Ortadoğu ülkelerinin rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "bölgede sağlam ve kapsamlı güvenlik sisteminin oluşturulması konusundaki son sözün bu ülkelere ait olduğunu" kaydetti. Bölge dışı güçlerin, bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlıkları kışkırtmaktan vazgeçmeleri ve barışı teşvik etmeleri gerektiğini vurgulayan Zaharova, Rusya'nın durumun iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.