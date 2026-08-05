Rusya'dan AB ve NATO'ya sert çıkış: Uluslararası terörizmin bir parçası oldular

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Krasnodar bölgesindeki bir plaja yönelik saldırısına ilişkin TASS haber ajansına açıklamalarda bulundu. Zaharova, Ukrayna'daki yönetimi "terör çetesi" olarak nitelendirirken, NATO ülkelerini bu yapıyı finanse etmekle suçladı.

"NATO VE AB ULUSLARARASI TERÖRİZMİN PARÇASI"

Zaharova, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın merkezinde, Ukrayna'daki iktidarı işgal eden bir terör çetesi faaliyet gösteriyor. NATO ülkeleri ise terörizmi finanse ediyor. Kısa süre önce NATO ve AB, terörizme karşı sıfır tolerans gösterme yönünde siyaset ilan etmişti. Şimdi ise kendileri de uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi."

KRASNODAR SALDIRISI

Ukrayna ordusunun dün Krasnodar bölgesine yönelik düzenlediği İHA saldırısında, Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka köyünde bulunan plaj hedef alınmıştı. Saldırı sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken, 58 kişi yaralanmıştı.

(AA)