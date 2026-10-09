Rusya'daki salgını gizlemek için 28 yaşındaki Daria'yı öldürdüler mi? Biyolojik silah iddiası

Rusya’nın Sibirya bölgesinde genç bir laboratuvar çalışanının ölümüyle başlayan tartışma, alınan karantina önlemleri, birbirini tutmayan açıklamalar ve ailesinin suçlamalarıyla büyüdü. Veba araştırmalarının yürütüldüğü bir enstitüde görev yapan 28 yaşındaki Darya Shipilova’nın 2 Ekim’de hayatını kaybetmesi, ölümün arkasında olası bir laboratuvar kazası bulunup bulunmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Rus yetkililer ölüm nedenini kaynağı belirlenemeyen zatürre olarak açıklarken, bazı yerel haberlerde genç kadının veba bakterisine maruz kaldığı öne sürüldü. Bölge yöneticilerinden birinin de ilk açıklamasında veba ihtimaline işaret etmesi, ardından ifadesini değiştirmesi tartışmaları daha da alevlendirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) devreye girerek Rusya’dan ayrıntılı bilgi istedi.

ÖLÜMÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE RAHATSIZLANDI

Shipilova, Rusya’nın İrkutsk kentindeki Sibirya ve Uzak Doğu Veba Araştırma Enstitüsü’nde laboratuvar çalışanı olarak görev yapıyordu. Genç kadın, iş yerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı ve 2 Ekim’de yaşamını yitirdi.

Ölümünün, veba gibi tehlikeli hastalıkların araştırıldığı bir merkezde çalışan bilim insanını ilgilendirmesi, olayın sıradan bir zatürre vakası olarak değerlendirilmesini güçleştirdi. Ancak şu ana kadar kamuoyuna açıklanan bilgiler, Shipilova’nın kesin olarak vebaya yakalandığını ortaya koymadı.

Rusya’nın sağlık denetleme kurumu Rospotrebnadzor, ölüm nedenini “nedeni bilinmeyen zatürre” olarak duyurdu. Kurum, genç kadının çalıştığı enstitüdeki faaliyetleriyle hastalığı arasında bağlantı bulunduğuna dair bir bulguya ulaşılmadığını savundu.

Buna karşılık komşu Buryatya bölgesinin başkanı Aleksey Tsıdenov, sosyal medya paylaşımında başlangıçta ölümün vebadan kaynaklandığını belirtti. Tsıdenov daha sonra paylaşımını değiştirerek veba ihtimalinden söz etti. Birbirinden farklı açıklamalar, olayın nasıl geliştiğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

KIRILAN TEST TÜPÜ İDDİASI

Olayın ardından yerel medya ve sosyal medyada yayılan iddiaların merkezinde bir laboratuvar kazası vardı. Bazı haberlerde Shipilova’nın, veba etkeni Yersinia pestis içeren bir test tüpünü kırdığı ve bu olayın ardından enfekte olduğu ileri sürüldü.

İddialarda genç kadının kazayı çalışma arkadaşlarından ve yetkililerden sakladığı da öne sürüldü. Rus makamları ise enstitüde hastalığa neden olabilecek bir laboratuvar kazası yaşandığı iddiasını reddetti.

Rus basınına konuşan Shipilova’nın arkadaşları ve eski okul çevresinden kişiler de genç kadının dikkatsiz davranmış olabileceği yönündeki iddialara karşı çıktı.

Eski okul arkadaşlarından biri, “Ne olduğunu bile öğrenmeden adını lekelediler” diyerek tepki gösterdi. Bir başka arkadaşı ise ortaya atılan anlatının tanıdığı Darya’yla örtüşmediğini belirterek, “Bu hikâyeyi tanıdığım Darya ile bağdaştıramıyorum. Sanki başka birinden bahsediyorlar” ifadelerini kullandı.

Genç kadını tanıyanlar, onun dikkatli ve sorumluluk sahibi biri olduğunu savunurken, ölümün nasıl gerçekleştiğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

ANNESİNDEN SERT ÇIKIŞ

Tartışmaların en dikkat çekici açıklamalarından biri, Darya Shipilova’nın annesi Svetlana Shipilova’dan geldi. Kendisi de tıp alanında çalışan anne, kızının veba bakterisi taşıyan bir test tüpünü kırdığı ve bu nedenle enfekte olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti.

The Telegraph ve The Guardian’ın aktardığı açıklamalara göre Svetlana Shipilova, Rus yayın kuruluşu Glubina’ya konuşurken kızının çalıştığı laboratuvarın güvenlik koşullarını bildiğini belirtti. İddiaya konu olan tüplerin kolayca kırılabilecek türden olmadığını savunan anne, kızının ölümünün ardından yayılan söylentilere tepki gösterdi.

“Gerçeği biliyorum” diyen Svetlana Shipilova, kızının bir kaza nedeniyle enfekte olduğu anlatısına inanan tanıdıklarıyla da mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

Anne, “Tıp uzmanlarının bile hepsi böyle bir deney tüpünü kırmanın imkânsız olduğunu anlamıyor” ifadelerini kullandı. Tüpün duvara fırlatılması durumunda bile kırılmayacağını ileri süren Shipilova, tehlikeli numunelerin özel güvenlik koşullarında saklandığını savundu.

“Kızımın ölmesine izin verdiler” sözleri ise açıklamasının en çarpıcı bölümü oldu. Bu ifadeler, annenin yalnızca laboratuvar kazası iddialarına değil, kızının hastalığı sırasında yaşananlara ilişkin de ciddi soru işaretleri bulunduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

YAKLAŞIK 200 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Shipilova’nın ölümünün ardından yetkililer, genç kadınla temas kurmuş olabilecek kişilere yönelik sağlık önlemleri aldı. İlk aşamada yaklaşık 200 kişi karantinaya alınarak gözlem altına tutuldu. Enstitüde ve bazı sağlık kuruluşlarında da kısıtlamalar uygulandı.

The Guardian’ın haberine göre enstitüdeki 60’tan fazla çalışan, incelemeler sırasında üç gün boyunca tesiste kaldı. Bazı çalışanların sandalyelerde ve yerde uyumak zorunda kaldığı bildirildi.

Bu önlemler, yetkililerin kamuoyuna veba vakası bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmasıyla birlikte yeni soruları beraberinde getirdi. Bölge sakinleri, olası bir salgın riski bulunmuyorsa neden bu kadar kapsamlı tedbirlere başvurulduğunu sorguladı.

KOMŞULARI DA AÇIKLAMA BEKLİYOR

Shipilova’nın yaşadığı apartmanın da birkaç kez dezenfekte edildiği bildirildi. Komşular, koruyucu kıyafetler giyen ve gaz maskesi kullanan görevlilerin binada işlem yaptığını anlattı.

The Guardian’a konuşan bir kadın, dezenfeksiyon işlemini yapan görevliye neden geldiklerini sorduğunda kendisine hamamböceklerine karşı ilaçlama yapıldığının söylendiğini aktardı. Binada hamamböceği bulunmadığını belirten kadın, açıklamayı inandırıcı bulmadığını ifade etti.

Yerel haberlerde, bazı vatandaşlardan hastanelere başvurduklarında veba taramasına ilişkin formlar doldurmalarının istendiği de öne sürüldü.

DSÖ DEVREYE GİRDİ

Olayın uluslararası gündeme taşınmasıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü, Rus makamlarından daha ayrıntılı bilgi talep etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim’de yaptığı açıklamada olayın bütün yönlerinin henüz netleşmediğini belirterek, “Bu olayın tam tablosuna henüz sahip değiliz ve kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapamıyoruz” dedi.

Tedros, çelişkili haberlerin açıklığa kavuşturulabilmesi ve halk sağlığı açısından doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için zamanında, eksiksiz ve şeffaf bilgi paylaşımının gerekli olduğunu vurguladı.

DSÖ’nün salgın ve pandemi yönetiminden sorumlu direktörü Maria Van Kerkhove da Shipilova’nın nasıl enfekte olduğunun, hatta hastalığına hangi etkenin yol açtığının henüz açıklığa kavuşmadığını söyledi. Kerkhove, veba ihtimali eleniyorsa genç kadının ölümüne neyin neden olduğunun da yanıtlanması gerektiğini belirtti.

Örgüt ayrıca nedeni belirlenemeyen zatürreye yakalandığı ileri sürülen ikinci bir çalışan hakkındaki haberlerin doğruluğunu da Rusya’ya sordu. Bu ikinci vaka iddiası henüz doğrulanamazken Rus yetkililer daha sonra ikinci vakaya ilişkin haberleri reddetti.

"5 BİN NUMUNE İNCELENDİ"

Tartışmalar sürerken Rus makamları 8 Ekim’de yeni bir açıklama yaptı. İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev ve Rospotrebnadzor, Shipilova’yla temas kuran kişilerin sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve yaklaşık 5 bin numunede tehlikeli patojen tespit edilmediğini duyurdu.

Yetkililer, genç kadının görevinde maruz kalabileceği tehlikeli enfeksiyonlara karşı aşılarının bulunduğunu ve vücudunda mesleki faaliyetleriyle bağlantılı mikroorganizmaların saptanmadığını da belirtti.

Kobzev, incelemelerin tamamlandığını açıklarken, medya baskısı altında kapsamlı bir araştırma yürütüldüğünü ve sürecin başarıyla yönetildiğini savundu. Rospotrebnadzor da bölgedeki halk sağlığı durumunun istikrarlı olduğunu bildirdi.

Rus makamları ise tüm incelemelere rağmen genç kadının ölümünün vebadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin kesin bir açıklama yapmadı.

KREMLİN'DEN MEDYA UYARISI

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov da olayla ilgili haberler hakkında değerlendirmede bulunarak yalnızca medya yayınlarının referans alınmaması gerektiğini söyledi. Moskova, gerekli bilgilerin DSÖ ile paylaşıldığını savunurken uluslararası kuruluşun daha ayrıntılı açıklama talebi devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da konuyu gündeme getirdiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme ihtimalinden söz ettiği bildirildi. Beyaz Saray’ın Moskova’dan daha fazla bilgi istediği, ancak ABD açısından riskin çok düşük görüldüğünün belirtildiği aktarıldı.

BİYOLOJİK SİLAH İHTİMALİ

Olayın uluslararası boyut kazanmasıyla birlikte biyolojik silah ihtimali de gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump’a, Darya Shipilova’nın ölümüyle ilgili olayın biyolojik silahla bağlantılı olup olmadığı soruldu. Trump, böyle bir ihtimalin söz konusu olduğunu düşünmediklerini belirterek konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşeceğini söyledi. Ancak genç bilim insanının ölümüyle biyolojik silah arasında bağlantı bulunduğuna dair şu ana kadar herhangi bir kanıt açıklanmadı.

VEBA SALGINI TEHLİKESİ VAR MI?

Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu veba, özellikle akciğerleri etkileyen pnömonik formunda ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Bu form, uygun tedavi geciktiğinde ölümcül olabiliyor ve insandan insana solunum yoluyla bulaşabiliyor.

Ancak bu tıbbi bilgiler, Shipilova’nın vebaya yakalandığını ya da Rusya’da yeni bir salgın başladığını göstermiyor. Rus yetkililer, yapılan testlerde tehlikeli patojen bulunmadığını ve bölgede salgın riski olmadığını savunuyor.

Öte yandan DSÖ, ölüm nedenine ilişkin yeterli bilgiye ulaşmadan kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılamayacağını açıkladı.

Şimdilik yaklaşık 5 bin numunede tehlikeli patojen bulunmaması ve temaslılara yönelik izlemin tamamlanması, Rus makamlarının en güçlü dayanakları arasında yer alıyor. Buna rağmen Shipilova’nın hastalığına neyin yol açtığı ve ilk günlerde ortaya çıkan çelişkili açıklamaların nedenleri konusunda kamuoyuna sunulmuş kesin bir yanıt bulunmuyor.