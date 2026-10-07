Rusya'daki salgında soru işaretleri artıyor: Trump ve Putin görüşecek

ABD Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenen bir etkinliğin ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya'daki salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna Trump, "Ayarlanmış bir telefon görüşmemiz var. Çok yakında görüşeceğiz." yanıtını verdi. Trump, ABD istihbarat kurumlarının salgına ilişkin değerlendirmesinin ne olduğu yönündeki soru üzerine ise "Şu ana kadar konuyla yakından ilgileniyoruz. Muhtemelen bu konuda yarın bir rapor açıklayacağız." ifadesini kullandı.

TRUMP: PUTİN İLE YAKINDA GÖRÜŞECEĞİZ

ABD Başkanı Trump, Rusya'daki salgına ilişkin Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Trump, "Ayarlanmış bir telefon görüşmemiz var. Çok yakında görüşeceğiz." dedi. Böylece Trump, Putin ile planlanmış bir telefon görüşmesi olduğunu belirtti.

ABD İSTİHBARATINDAN YARIN RAPOR BEKLENTİSİ

Trump, ABD istihbarat kurumlarının salgına ilişkin değerlendirmesinin ne olduğu yönündeki soru üzerine konuyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Trump, "Muhtemelen bu konuda yarın bir rapor açıklayacağız." ifadesini kullandı. Böylece ABD istihbaratının salgına ilişkin değerlendirmesini içeren bir raporun yarın açıklanabileceğini duyurdu.

RUSYA'DAKİ SALGIN ŞÜPHESİ

Rusya'da İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu. Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir vebayla mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü. Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

AA