Rusya'daki ölüm sonrası veba paniği büyüyor! ABD'den " Ülkeyi derhal terk edin" çağrısı

ABD, Sibirya'daki bir veba araştırma merkezinde çalışan 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeninin şüpheli ölümünün ardından Rusya'daki vatandaşlarına yönelik uyarısını yineledi. Washington, özellikle Moskova dışındaki bölgelerde vatandaşlarına yardım etme kapasitesinin sınırlı olduğunu belirterek Rusya'da bulunan ABD'lilere ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

EN YÜKSEK SEVİYE SEYAHAT UYARISI

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Sibirya'nın İrkutsk bölgesindeki Veba ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde yaşanan ölüm ve ardından bazı kişilerin karantinaya alınmasına ilişkin gelişmelerin yakından izlendiğini açıkladı. Büyükelçilik, sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle Rusya'nın bazı bölgelerine yönelik seyahatlerde ABD hükümeti personeli açısından da "ek kısıtlamalar" uygulanabileceğini bildirdi.

Washington'un uyarısında, Rusya'ya yönelik mevcut 4. Seviye "Seyahat Etmeyin" tavsiyesi hatırlatıldı. Büyükelçilik "ABD hükümetinin, özellikle Moskova dışındakiler olmak üzere, Rusya'daki vatandaşlarına yardım etme kapasitesi sınırlıdır" açıklamasını yaparak Rusya'da bulunan vatandaşlarına "ülkeden ayrılmalarını" tavsiye etti. Rusya'ya gitmeyi planlayanlara da haksız gözaltı ve güvenlik riskleri nedeniyle seyahat etmemeleri çağrısı yapıldı.

SİBİRYA'DAKİ ÖLÜM ULUSLARARASI ALARMA YOL AÇTI

ABD'nin çağrısının arka planında, İrkutsk'taki Veba ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki Darya Shipilova'nın 2 Ekim'de hayatını kaybetmesi bulunuyor.

Shipilova'nın ölüm nedeni Rus makamlarınca "nedeni bilinmeyen zatürre" olarak açıklanırken, olayın veba ile bağlantılı olduğuna dair şu ana kadar resmi bir doğrulama yapılmadı. Buna rağmen genç çalışanın veba araştırmaları yapan bir kurumda görevli olması, olayın uluslararası kamuoyunda yakından takip edilmesine neden oldu.

200 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Ölümün ardından yaklaşık 200 kişi temaslı olarak tıbbi gözetim altına alındı. Enstitü çalışanlarının bir bölümü izole edilirken bazı sağlık kuruluşlarında da erişim kısıtlamaları uygulandı. Rus yetkililer ise temaslılar arasında veba vakasına rastlanmadığını ve yapılan incelemelerde çalışanın işiyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmanın tespit edilmediğini açıkladı. Karantinaya alınanların yaklaşık yüzde 60'ının daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü de gelişmeleri izlerken Rus makamlarının kendilerine İrkutsk'ta doğrulanmış bir veba vakası bulunmadığını bildirdiğini açıkladı. DSÖ, temaslıların tespit edilerek takip edildiğini ve şu ana kadar bu kişilerde hastalık belirtisi görülmediğini duyurdu. Örgüt, daha geniş çaplı bir salgına ilişkin işaret bulunmadığını ve bölgesel riskin düşük seviyede değerlendirildiğini belirtti.

TRUMP PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Ancak olayın nedeni konusundaki belirsizlik ve Rusya'dan gelen açıklamalarla sahadaki tedbirlere ilişkin haberlerin tam olarak örtüşmemesi, uluslararası endişeyi artırdı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Rusya'dan konuya ilişkin daha fazla şeffaflık talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı. Washington, Rusya'daki durumu sağlık kurumları ve ilgili federal birimlerle birlikte yakından takip ediyor.