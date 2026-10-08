Rusya'daki gizemli salgın dünyayı alarma geçirdi: Trump'tan "biyolojik silah" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da ortaya çıkan ve "nedeni belirlenemeyen zatürre" şüphesiyle gündeme gelen vakaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, söz konusu durumun biyolojik silah olabileceği iddiasına ilişkin, "Öyle düşünmüyoruz. Yakında öğreneceğiz ama öyle düşünmüyoruz" dedi.

KOVİD-19 SÜRECİNE GÖNDERME YAPTI

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Rus yetkililerin durumun kontrol altında olduğunu açıkladığını hatırlatan Trump, "Umuyoruz ki bu çok gelişmiş, çok akıllı bir sistemdir ve onlar da durumun tamamen kontrol altında olduğunu söylüyor. O yüzden umarız ki öyle değildir" ifadelerini kullandı.

Trump'a, Rusya'daki salgın şüphesinin kendisine Kovid-19 salgınının ilk dönemlerini hatırlatıp hatırlatmadığı da soruldu. Trump, Çin ve Rusya'nın geçmişte benzer süreçlerde kamuoyuna sınırlı bilgi verdiğini ve her şeyin kontrol altında olduğunu söylediklerini belirterek bu döneme dikkat çekti.

BUGÜN PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Rusya'daki gelişmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşeceği sorulan Trump, telefon görüşmesinin bugün yapılacağını söyledi.

Trump, "Bugün ayarlanmış bir telefon görüşmemiz olacak. Bugün Putin'in doğum günü" ifadelerini kullandı.

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada da Putin ile çok yakında telefonda görüşeceğini açıklamıştı.

VEBA İDDİASI YAYILDI

Rusya'daki şüphe, Sibirya'nın İrkutsk bölgesinde yaşanan gelişmelerin ardından gündeme geldi. İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasının ardından olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunun toplandığını duyurdu.

Aynı gün bazı sosyal medya kanallarında, bir veba ile mücadele enstitüsünde çalışan kişinin "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde iddialar yayıldı.

Rusya Federal Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Refahı Denetim Servisi (Rospotrebnadzor) ise yaptığı açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanlarından birine "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğunu bildirdi.

Kurum, söz konusu teşhisin ardından özel önlemlerin uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Rusya'daki gelişmeler henüz biyolojik silah ya da veba salgını olarak doğrulanmazken, Trump'ın açıklamaları ve Putin'le gerçekleştireceği telefon görüşmesi konuyu yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdı.