Rusya: Ukrayna’nın batısındaki demir yolu altyapısına saldırılar sürüyor
Rusya, Ukrayna’nın batısında Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınmasında kullanıldığı belirtilen demir yolu altyapısının hedef alınmaya devam edildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik saldırıların sürdüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içerisinde Ukrayna’nın çeşitli bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlediği belirtildi. Açıklamada özellikle Odessa kenti ve çevresindeki askeri lojistik noktalarının hedef alındığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa ve Odessa bölgesinde askeri yüklerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı belirtilen lojistik merkezleri ile insansız hava aracı (İHA) üretim atölyesinin vurulduğunu duyurdu.
ODESSA LİMANI DA HEDEF ALINDI
Bakanlığın açıklamasında, Odessa Limanı’nda askeri yük taşıdığı belirtilen bir geminin yanı sıra limanların faaliyetlerini sağlayan trafo merkezlerinin de hedef alındığı aktarıldı.
Açıklamada, Ukrayna’nın batı bölgelerinde Avrupa ülkelerinden gönderilen askeri yüklerin taşınmasında kullanılan demir yolu altyapısına yönelik saldırıların da devam ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Rusya’nın açıklamasında saldırıların sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Ukrayna makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.