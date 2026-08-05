Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkente balistik füzelerle saldırı başlattığını duyurdu. Kliçko, saldırının yerel saat 01.33 sularında başladığını belirterek, kent sakinlerine sığınaklara inmeleri çağrısında bulundu.

KİEV'E BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

Kliçko, saldırıların devam ettiğini ifade ederken, kentin farklı bölgelerinde yangınlar çıktığını açıkladı. İki ayrı semtteki bazı depoların hasar gördüğünü vurgulayan Kliçko, "Ayrıca Golosiyvskiy semtinde, bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldi. Acil durum ekipleri bölgelere intikal ediyor" dedi.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Kiev Şehri Askeri İdaresi'nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırılar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilirken, yetkililer bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Saldırının ardından kentte alarm durumu devam ederken, vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendiriliyor.

(AA)