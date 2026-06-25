Rusya Ukrayna ile barışın önündeki "en büyük engeli" açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zaharova, Ukrayna'ya yönelik Batı desteğini eleştirirken, barış çabalarına ilişkin de önemli mesajlar verdi.

"BATI AVRUPA BARIŞIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL"

Hollanda'nın Ukrayna için 500 milyon avro değerinde insansız hava araçları ve hava savunma sistemlerinin alımını finanse etmeyi, Belçika'nın da Kiev'e 7 adet F-16 savaş uçağı teslim etmeyi planladığına dikkat çeken Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu gösteriyor."

Zaharova, Avrupa'nın hem Ukrayna'ya askeri ve maddi destek sağladığını hem de krizin çözüm sürecine dahil olmaya çalıştığına işaret ederek, "Terör saldırılarını destekleyerek, barışçıl arabulucu olmak mümkün değil" diye konuştu.

"ASKERİ TEÇHİZAT MEŞRU ASKERİ HEDEFTİR"

ABD'nin Ukrayna'ya destek sağlamasını eleştiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Askeri teçhizatın Kiev yönetimine verilmesi, bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından öngörülemeyen sonuçlar doğurabilir. Bunları, meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz. Washington ile temaslarımızda bunu defalarca dile getirdik."

'UKRAYNA'NIN BELARUS'U ÇATIŞMAYA ÇEKME ÇABASI'

Ukrayna'nın NATO ile Avrupa Birliği'ni Rusya ile doğrudan çatışmaya sürükleme niyetinde olduğunu söyleyen Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Belarus'u tehdit ettiğini dile getirdi. Zaharova, Kiev'in Belarus'u çatışmalara dahil etmeye ve çatışma alanını genişletmeye çalıştığını savunarak, Belarus'un güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri alabileceklerini vurguladı.

MACRON VE FRANSA-RUSYA İLİŞKİLERİ

Zaharova, Rusya'nın Fransa ve AB ile ilişkilerin derin kriz döneminde olduğunu belirterek, "Bu bizden kaynaklanmıyor. İlişkilerimiz, Batı'nın Rusya'ya karşı başlattığı hibrit savaş durumunda" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikili ilişkilerin çıkmaza girmesinden şahsen sorumlu olduğunu söyleyen Zaharova, "Macron'un ekibi, ülkemizle savaş hazırlığını açıkça konuşarak, gerçeklik algısını, kendini koruma içgüdüsünü kaybetti" ifadelerini kullandı.

(AA)