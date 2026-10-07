Rusya tehdidi Avrupa'yı harekete geçirdi: "Askeri Schengen" geliyor

Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı savunma hazırlığını hızlandırmak için askeri hareketlilikte yeni bir dönemin kapısını aralıyor. AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa genelinde askeri birlik ve teçhizatın daha hızlı taşınmasını sağlayacak ortak bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı.

"ASIL AMAÇ HIZLI HAREKET EDEBİLMEK"

Almanya'da düzenlenen "Askeri Schengen 2026 Konferansı"nda konuşan Kubilius, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tehdidin yalnızca savunma bütçelerinin artırılmasıyla bertaraf edilemeyeceğini söyledi.

Kubilius'a göre asıl kritik konu, olası bir kriz ya da savaş durumunda Avrupa'nın askeri gücünü kıta genelinde ne kadar hızlı hareket ettirebileceği.

Mevcut sistemde her AB ülkesinin farklı izin, prosedür ve kurallara sahip olduğunu belirten Kubilius, bu parçalı yapının askeri sevkiyatları ciddi biçimde yavaşlattığını ifade etti.

"İspanya'dan Baltık ülkelerine askeri unsurların intikali aylar sürebiliyor. Bu gerçekten kabul edilemez." diyen Kubilius, böyle bir tablonun Rusya'yı caydırmaya yetmeyeceğini savundu.

ASKERİ SCHENGEN HAMLESİ

Kubilius, Avrupa'daki farklı ulusal düzenlemelerin yerine kıta genelinde uygulanabilecek ortak bir sistem oluşturmak istediklerini belirtti.

AB Komisyonu üyesi bu modeli doğrudan "Askeri Schengen" olarak tanımlayarak, "27 farklı ulusal kuraldan oluşan yamalı bohça yerine, Avrupa genelinde geçerli tek ve açık bir kural kitabı oluşturuyoruz" dedi.

Planın hayata geçirilmesi halinde askeri birlikler, araçlar ve teçhizatın Avrupa içinde sınırlar arasında daha hızlı hareket ettirilmesi hedefleniyor. Kubilius, mevcut durumda haftalar veya aylar sürebilen askeri taşımacılığın günler içinde tamamlanmasının amaçlandığını söyledi.

"RUSYA UZUN SÜRELİ SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Kubilius'un konuşmasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise Rusya'nın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmeleri oldu.

Rusya'nın savunma sanayisindeki üretim kapasitesi açısından Avrupa'nın önünde bulunduğunu belirten Kubilius, Moskova'nın savaş ekonomisine geçtiğini ve uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını söyledi.

Olası bir Rus saldırısı halinde Avrupa'nın 2022'deki Rus ordusundan farklı bir güçle karşılaşabileceği uyarısında bulunan Kubilius, savaş deneyimi kazanmış ve daha güçlü bir Rus ordusunun Avrupa açısından ciddi tehdit oluşturacağını dile getirdi.

Kubilius ayrıca Rusya'nın gelecekte yılda 10 milyon insansız hava aracı kullanabilecek kapasiteye ulaşabileceği değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA

AB Komisyonu üyesi, Avrupa'nın savunma hazırlığının hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak gözlerin Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'ndeki müzakerelere çevrildiğini belirtti.

Komisyonun askeri hareketliliğe ilişkin teklifinin kapsamının daraltılmaması gerektiğini savunan Kubilius, "Sulandırılmış bir düzenleme, aynı zamanda sulandırılmış bir caydırıcılık anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Kubilius, Avrupa'nın savunmasından üye ülkeler ile NATO'nun sorumlu olmaya devam edeceğini ancak Avrupa'nın NATO planlarıyla uyumlu biçimde hareket edebilmesi için askeri hareketlilik sisteminin güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. (AA)