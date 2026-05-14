Rusya Taliban'la "tam ortaklık" resmen dönemini başlattı!

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Afganistan’daki yönetimle yürütülen temasların artık yalnızca diplomatik düzeyde sınırlı kalmadığını belirterek, ilişkilerin “çok boyutlu bir iş birliği çerçevesine” dönüştüğünü söyledi.

Şoygu’nun açıklamaları, Çin, Hindistan, İran ve Pakistan gibi bölge ülkelerinin de yer aldığı Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında gündeme geldi. Rus yetkili, Moskova’nın Afganistan’daki yönetimle güvenlikten ticarete, kültürel ilişkilerden insani yardımlara kadar uzanan geniş bir alanda düzenli temas yürüttüğünü ifade etti.

SÜREKLİLİK VURGUSU

Rusya’nın yaklaşımında özellikle bölgesel istikrar vurgusu öne çıktı. Şoygu, Afganistan üzerinden oluşabilecek güvenlik risklerinin ancak “ortak ve sürekli bir diyalog” ile kontrol altına alınabileceğini savundu ve bu nedenle Kabil yönetimiyle temasların artırılmasının bölge ülkeleri için de önemli olduğunu dile getirdi.

TALİBAN YÖNETİMİNİ İLK TANIYAN ÜLKE

Moskova’nın Afganistan politikası son dönemde dikkat çekici bir değişim sürecine girmiş durumda. Geçtiğimiz yıl Rusya, Taliban yönetimini resmen tanıyan ilk ülke olmuştu. Daha önce 2003 yılında “terör örgütü” listesine alınan Taliban’a yönelik bu statü ise Nisan 2025’te kaldırılmıştı.

Rusya tarafı, bu adımı özellikle Ortadoğu ve Orta Asya’daki radikal gruplarla mücadelede daha etkili bir iş birliği zemini oluşturmak amacıyla attığını savunuyor. Böylece Moskova, Afganistan’daki mevcut yönetimle ilişkilerini resmî düzeyde yeniden tanımlayan ilk küresel aktörlerden biri haline gelmiş oldu.