Rusya resmen açıkladı: 1 yıl vizesiz oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam vatandaşlarına yönelik vizesiz rejim uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararname, Rusya'nın resmi hukuki bilgi portalında yayımlandı. Kararnameye göre, Vietnam vatandaşları özel veya iş ziyaretleri, turizm, bilimsel, kültürel, sosyo-politik, ekonomik ve sportif etkinliklere katılım ya da transit geçiş amacıyla 30 güne kadar vizesiz olarak Rusya'ya girebilecek ve ülkede kalabilecek.

VİZESİZ REJİM 15 EKİM 2027'YE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Kararnamede, vizesiz rejimin 15 Ekim 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Kararname, 15 Ekim 2026'da yürürlüğe girecek. Vizesiz rejim, Vietnam vatandaşlarının belirtilen amaçlarla 30 güne kadar Rusya'da kalmasına imkan tanıyacak.

İSTİHDAM, İKAMET, EĞİTİM VE GAZETECİLİK FAALİYETLERİ KAPSAM DIŞI

Vizesiz rejim, Vietnam vatandaşlarının Rusya'da istihdam, ikamet, eğitim veya gazetecilik faaliyetleri amacıyla ülkeye girişleri için geçerli olmayacak. Kararnamede, bu amaçlarla giriş yapacak Vietnam vatandaşlarının vizesiz rejimden yararlanamayacağı kaydedildi.