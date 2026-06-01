Rusya: Nükleer santrale düzenlenen saldırıdan Batı sorumlu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak yaşananlardan Batı'yı sorumlu tuttu.

"PERVASIZCA TERÖR EYLEMLERİ"

Zaharova, yaptığı açıklamada Kiev yönetiminin eylemlerini "pervasızca terör eylemleri" olarak nitelendirdi. Ukrayna'ya yönelik silah ve mühimmat desteğine dikkat çeken Zaharova, "Bundan Kiev'e sürekli silah ve mühimmat sevkiyatı yapan Ukrayna'nın Batılı efendileri sorumlu. Batı'nın bile Kiev'in nükleer tesislere saldırılar düzenleyerek adeta elinde el bombası olan maymun gibi davrandığının ve bunun tehdit oluşturduğunun farkına varacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Kiev'in bu eylemlerine yönelik gerekli değerlendirmeyi yapacağına dair umudunu dile getiren Sözcü, Rusya'nın santralin güvenliğini sağlamak amacıyla elinden geleni yapacağının altını çizdi.

SANTRALDE HASAR TESPİT EDİLMİŞTİ

31 Mayıs tarihinde, Rusya’nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Güç Santrali yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun santraldeki ulaşım binasına bir İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Olayın ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) da konuya ilişkin bir açıklama yaparak, saldırıya uğrayan santralin türbin binasının dış cephesinde hasar tespit edildiğini doğrulamıştı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de Rus ordusunun kontrolüne geçmişti. (AA)