Rusya Avrupa'ya mesajını '5 dakikada' verdi: İki eski lider ve istihbaratçı geçtikten sonra bombaladı

Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattından yüzlerce kilometre uzakta yaşanan bir İHA saldırısı, bu kez üst düzey Batılı isimlerin bulunduğu trenin kıl payı kurtulduğu ihtimaliyle gündeme geldi. Rus İHA’sı, Ukrayna’nın Polonya sınırındaki Yahodın bölgesinde bir yolcu treninin lokomotifini vurdu. Saldırının gerçekleştiği noktanın Polonya sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Ancak saldırının zamanlaması dikkat çekti. Çünkü eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ve çeşitli Avrupa ülkelerinden güvenlik ve dış politika yetkililerini taşıyan diplomatik tren, aynı istasyondan yalnızca birkaç dakika önce ayrılmıştı.

Söz konusu heyet, Kiev'de düzenlenen Yalta Avrupa Stratejisi (YES) konferansının ardından trenle Polonya'ya doğru ilerliyordu. Ukrayna devlet demiryolu işletmesi Ukrzalıznıtsya, güvenlik tehdidi nedeniyle tren tarifelerinin gerçek zamanlı olarak değiştirildiğini ve diplomatik trenin bu nedenle planlanandan daha erken Yahodın’dan çıkarıldığını açıkladı.

DAKİKALARLA KURTULDU

Ukrzalıznıtsya’ya göre diplomatik tren istasyondan ayrıldıktan kısa süre sonra Rusya’ya ait bir İHA, aynı demiryolu hattında bulunan başka bir yolcu treninin lokomotifini vurdu.

İHA saldırısı öncesinde demiryolu işletmesinin izleme ekibi yaklaşan tehdidi tespit etti ve trendeki yolcuların tahliye edilmesi sağlandı. Böylece saldırıya rağmen can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ukrayna demiryolu yönetimi, saldırının zamanlaması nedeniyle daha çarpıcı bir ihtimali de gündeme taşıdı.

Şirkete göre Rus İHA’sının hedefi, saldırıdan sadece dakikalar önce bölgeden ayrılan diplomatik tren olabilir. Ancak Ukrayna tarafı bu ihtimali dile getirse de saldırının özellikle Boris Johnson, Carl Bildt veya diğer Batılı yetkilileri hedef aldığına ilişkin kesin kanıt henüz açıklanmadı.

PETRAEUS DA AYNI SIRADA BÖLGEDEYDİ

Saldırı sırasında Yahodın’da bulunan tek dikkat çekici isim Johnson değildi. Eski CIA Başkanı ve ABD'nin Irak ile Afganistan’daki eski komutanlarından David Petraeus da aynı saatlerde istasyonda bulunan başka bir trende seyahat ediyordu. Petraeus’un bulunduğu tren saldırıdan zarar görmedi.

Bu ayrıntı, saldırının tesadüfi bir demiryolu saldırısı mı olduğu yoksa bölgede bulunan üst düzey isimlerden herhangi birinin hedef alınıp alınmadığı tartışmasını daha da büyüttü.

ESKİ BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

İsveç'in eski Başbakanı Carl Bildt ise saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, kendi trenlerinin vurulan tren olmadığını belirtti. Bildt, saldırı yaklaşırken kendilerine de tahliyeye hazırlanmaları yönünde uyarı yapıldığını, ancak kısa süre sonra tehlikenin geçtiğinin bildirildiğini söyledi.

Tren daha sonra Polonya tarafındaki Dorohusk sınır istasyonuna ulaştı.

JOHNSON'DAN PUTİN'E SERT TEPKİ

Saldırının ardından Boris Johnson, sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef aldı.

Johnson, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Putin’i Ukrayna'nın Polonya sınırındaki bir lokomotifi hedef almakla suçlayarak bunun Ukrayna'da her gün yaşanan “rastgele ve anlamsız saldırıların” bir örneği olduğunu söyledi. Ayrıca Ukrayna demiryollarının hava savunmasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

MOSKOVA FARKLI BİR HEDEF GÖSTERDİ

Saldırıyla ilgili tartışmalar sürerken Moskova ise saldırının Batılı siyasetçileri hedef aldığı iddiasını doğrulamadı.

Rusya, Ukrayna'nın batısındaki saldırılarda demiryolu altyapısının ve Avrupa'dan askeri malzeme taşınan hatların hedef alındığını savundu.

Öte yandan saldırının gerçekleştiği bölgenin NATO üyesi Polonya'ya son derece yakın olması da olayın önemini artırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, saldırıyı Rusya'nın Avrupa Birliği ve NATO sınırlarına yönelik tehdidinin göstergesi olarak nitelendirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ise saldırının amacının Avrupalıları korkutmak ve bölmek olabileceğini söyledi.

BİR KAMYON DA İHA SALDIRISINA UĞRADI

Saldırı sırasında Polonya sınırına yakın bölgede başka olaylar da yaşandı. Polonya sınır muhafızları, Yahodın-Dorohusk sınır kapısının yakınlarında bir kamyonun da İHA saldırısına uğradığını ve sınır geçişinin geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Saldırı noktası Polonya topraklarına bir kilometreden daha kısa mesafedeydi.

ÜST DÜZEY İSİMLER KONFERASTAYDI

Johnson, Bildt ve Petraeus’un Ukrayna’da bulunma nedeni ise Kiev’de düzenlenen yıllık Yalta Avrupa Stratejisi konferansıydı.

Ukraynalı milyarder Viktor Pinçuk tarafından düzenlenen YES, siyaset, iş dünyası, güvenlik ve medya çevrelerinden üst düzey isimleri bir araya getiriyor ve zaman zaman “Ukrayna’nın Davos’u” olarak nitelendiriliyor.

Bu yılki konferansın ardından Batılı isimlerin Polonya üzerinden Avrupa'ya dönüşü sırasında meydana gelen saldırı, özellikle trenin tarifesinin güvenlik gerekçesiyle değiştirilmiş olması nedeniyle dikkat çekti.