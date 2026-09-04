Rusya-Almanya gerilimi dinmiyor: Kremlin'den Berlin'e 'Nazi' suçlaması

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Sibirya Federal Bölgesi'ne yaptığı ziyaret sırasında RT televizyon kanalının sorularını yanıtlarken, Almanya'nın mevcut yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

MEDVEDEV'DEN ALMANYA'YA SERT ELEŞTİRİ

Medvedev, Almanya ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Almanya ile ilgili şaşırtıcı şeyler oluyor. Mevcut Alman liderliği, federal şansölye ve bazı yetkililer, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını unutma yoluna girdi."

"NAZİ YÖNTEMLERİNE DÖNÜYORLAR"

Rus yetkili, Alman yönetiminin geçmişteki tutumundan farklılaştığını belirterek, "Bugün hem federal şansölye hem de ekibi, özünde seleflerinin üzücü çalışmalarını sürdürüyor. Yani, özünde ülkemize çeşitli şekillerde saldırmaya çalışan neo Naziler gibi davranıyorlar" dedi. Kremlin'den gelen bu çıkış, Rusya ile Almanya arasında, Leipzig/Halle Havalimanı'nda yaşanan İHA girişimi nedeniyle başlayan gerilimin devam ettiği dönemde geldi.