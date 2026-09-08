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Rusya ABD heyeti gider gitmez bombaladı: 3 günlük ateşkes sona erdi

Rusya, Ukrayna'da üç günlük bir aradan sonra başkent Kiev yakınlarına saldırılarına yeniden başladı. ABD'li temsilcilerin ziyareti sırasında yaşanan duraklamanın ardından hava saldırı uyarıları verildi. Kiev'de binalar vuruldu.

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Rusya ABD heyeti gider gitmez bombaladı: 3 günlük ateşkes sona erdi

Rusya, ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Ukrayna ziyareti boyunca süren üç günlük saldırı duraklamasının ardından Kiev yakınlarına yönelik hava saldırılarına yeniden başladı.

KİEV YAKINLARINDA SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

Ukraynalı yetkililer, başkentte hava saldırı uyarılarının devreye girdiğini ve hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini bildirdi. Kiev'in dış mahallelerinden Boryspil ve Fastiv bölgelerinde binalara isabet eden saldırıların olduğu, acil durum servisleri tarafından doğrulandı.

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SALDIRILARIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırıların, ABD'li temsilcilerin Kiev'de bulunduğu sırada yaşanan üç günlük duraklamanın ardından gelmesi, bölgedeki gerilimin yeniden tırmandığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ukrayna makamları, saldırılarla ilgili detaylı hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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