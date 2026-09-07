Rus ve Ukraynalı kadınlar üzerinden dönen 'karanlık' reklam ağı ifşa oldu!

Ukrayna ordusunda görev yapan kadınların fotoğrafları, savaşın gölgesinde yürütülen kapsamlı bir dezenformasyon ve tıklama tuzağı ağının malzemesi haline getirildi. BBC’nin araştırmasına göre, kadınların kaçırıldığı, tecavüze uğradığı veya öldürüldüğü yönündeki asılsız iddialar, Telegram üzerinden milyonlarca kullanıcıya ulaştırıldı.

Söz konusu kampanyanın mağdurlarından biri Gürcü sağlık görevlisi Keti Leshkasheli oldu. Yaklaşık üç yıl önce cepheden döndüğünde yakınlarından peş peşe telefonlar almaya başlayan Leshkasheli, hakkında internette korkunç iddialar yayıldığını öğrendi. Telegram'daki paylaşımlarda, bazı kadınlarla birlikte esir alındığı ve "cezalandırıldığı" öne sürülüyordu.

Ancak paylaşımlarda kullanılan görüntüler gerçek bir olaya ait değildi. Leshkasheli'nin yıllar önce Avdiyivka'da üniformasıyla çekilmiş fotoğrafı alınarak, sahte cinsel şiddet hikâyelerinin parçası haline getirilmişti.

6 BİN 500'DEN FAZLA SAHTE İLAN

Telegram'da kullanılan tekrarlayan ifadeler ve sahte hesap isimleri analiz edilerek 6 bin 500'den fazla cinsel saldırı içerikli ilan tespit edildi. Paylaşımların yaklaşık 1.700 küçük kanal tarafından yayıldığı ve toplamda 65 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştığı belirlendi.

Sahte ilanlarda genellikle gerçek kadınların fotoğrafları kullanılırken, bu kişilerin Rus askerleri tarafından esir alındığı, tecavüze uğradığı veya öldürüldüğü iddia edildi. Bazı paylaşımlarda ise kadınların Rus askerlerine işkence ettiği ya da Rus çocuklarının yakılmasını istediği gibi herhangi bir kanıtla desteklenmeyen suçlamalara yer verildi.

Paylaşımların önemli bir bölümünde kullanıcıları daha fazla görüntü izlemeye yönlendiren bağlantılar bulunuyordu. Ancak bağlantıya tıklayanların karşısına vaat edilen görüntüler çıkmıyor, bunun yerine savaş yanlısı içeriklerin bulunduğu Telegram kanallarına veya özel gruplara yönlendirme yapılıyordu.

AMAÇ SADECE DEZENFORMASYON DEĞİLDİ

Dezenformasyon araştırmacısı Valentina Shapovalova, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, söz konusu yöntemin cinsel şiddeti bir "eğlence ürünü" gibi pazarlayarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi ve bundan ekonomik kazanç sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Araştırma, sahte içeriklerin arkasında birbirleriyle bağlantılı bir Telegram kanal ağı bulunduğuna da işaret etti. Bu ağdaki altı kanalın bir milyondan fazla abonesi bulunurken, en büyük kanallardan biri yaklaşık 4 milyon aboneye ulaştı.

Kanalın geçmişteki adı "MVD 18+" olarak bilinirken daha sonra "Pryamoy Efir Novosti" adını aldı. Kanal, dışarıdan bir haber platformu görüntüsü verse de Kremlin yanlısı içerikler yayımlamasıyla dikkat çekiyor.

Söz konusu kanalların reklam gelirlerini araştırmak için potansiyel reklamveren gibi iletişim kuruldu. En büyük kanalın reklam başına en az 500 bin ruble, diğer iki kanalın ise yaklaşık 40 bin ruble talep ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLAR BAŞKA PLATFORMLARA DA TAŞINDI

Sahte içerik ağı yalnızca Telegram'la sınırlı kalmadı. Benzer iddiaların TikTok ve YouTube videolarında, ayrıca Rusya merkezli VKontakte platformunda da yayıldığı belirlendi. Bu içeriklerin önemli bir bölümünde kullanıcılar aynı Telegram kanallarına yönlendirildi.

Ukrayna tarafında savaşan Rus vatandaşı Oleksandra da fotoğraflarının yıllar boyunca farklı platformlarda izinsiz kullanıldığını anlattı. Bazı durumlarda yüzünün başka görüntülerdeki çıplak bedenlere montajlandığını belirten Oleksandra, içeriklerin sayısının artması nedeniyle bir süre sonra bunları takip etmeyi bıraktığını söyledi.

Çernivtsi'den bölge meclis üyesi Lesia Palahniuk'un fotoğrafları da müstehcen ifadeler içeren paylaşımlarda kullanıldı. Palahniuk, bu tür içeriklerin kadınları haksız bir utanç duygusuyla karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

BİNLERCE PAYLAŞIM SİLİNDİ AMA...

Tespit edilen 6 bin 500'den fazla paylaşımın yaklaşık 5 bin 400'ünün daha sonra silindiği belirlendi. Buna rağmen benzer içeriklerin yeniden ortaya çıkmaya devam ettiği aktarıldı.

Bazı hesaplarda otomatik paylaşım yapıldığına dair işaretler de görüldü. Aynı metinlerin, hatta aynı yazım hatalarının farklı hesaplarda aynı anda yayımlanması, sistematik bir dağıtım mekanizmasına işaret etti.

Leshkasheli ise defalarca Telegram'a şikayette bulunduğunu ancak sonuç alamadığını belirterek, asıl amacının bu tür içeriklerin gerçek olmadığının ve kullanıcıların bu tuzaklara karşı dikkatli olması gerektiğinin bilinmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Telegram ise konuya ilişkin yöneltilen sorulara yanıt vermedi. Rusya'da platform, Şubat 2026'dan itibaren medya düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle kısıtlanmış olsa da kullanıcıların VPN üzerinden uygulamaya erişmeye devam ettiği belirtildi.