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Rus saldırısında Ukrayna'da kimyasal sızıntı gerçekleşti

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi Rus ordusunun Poltava bölgesindeki kritik bir altyapı tesisine düzenlediği hava saldırısında tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığını açıkladı.

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Rus saldırısında Ukrayna'da kimyasal sızıntı gerçekleşti
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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun, Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığını bildirdi.

DSNS'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Poltava'daki saldırıda tesisin hasar gördüğü, bunun sonucunda tehlikeli bir kimyasal maddenin sızıntısının meydana geldiği belirtildi.

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Açıklamada, olay yerine sevk edilen kimyasal koruma ekiplerinin hasar gören konteynerleri ve sızıntı noktalarını güvenli şekilde kapattığı, hızlı müdahale sayesinde tehdidin tamamen ortadan kaldırıldığı ifade edildi.

HANGİ TÜR KİMYASAL SIZINTI OLDUĞU BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Yetkililer, alınan önlemlerin ardından tesisin faaliyetlerini güvenli şekilde sürdürmesinin sağlandığını bildirdi.

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Sızan kimyasal maddenin türüne ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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