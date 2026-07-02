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Rus milyarderin rekortmen yatı serbest kaldı

Dört yıldır Almanya'da yaptırımlar kapsamında bekletilen ve Rus bir milyardere ait olduğu öne sürülen süper yat Dilbar, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

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Rus milyarderin rekortmen yatı serbest kaldı

Yaklaşık dört yıldır Almanya'da alıkonulan Rus milyarder Alisher Usmanov’a ait, dünyanın iç hacmi en büyük süper yatı Dilbar, Alman mahkemesinin kararıyla serbest bırakıldı.

2022 yılından beri Almanya’da “dondurulmuş varlık” olarak bir tersanede tutulan, iç hacim olarak dünyanın en büyük yatı unvanını taşıyan Dilbar, mahkemenin verdiği kararla üzerindeki hukuki engeli aşarak yeniden serbest bırakıldı.

Mahkeme, Alman makamlarının, yatın sahibi olduğu öne sürülen Alisher Usmanov’un gemiyi elinde bulunduran vakıfta doğrudan karar verme yetkisine sahip olduğunu ispatlayamadığına hükmetti.

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EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Haber Denizde'nin haberine göre, mahkeme, bu nedenle yatın tutulmasını sağlayan hukuki gerekçelerin geçerliliğini yitirdiğine karar verdi. Emsal niteliği taşıyan bu kararla birlikte aynı zamanda yıllardır yatın giderlerini üstlenen tersanenin alacaklarını tahsil edebilmesinin de önü açıldı.

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1 MİLYON 49 BİN 700 LİTRELİK DEVASA YAKIT KAPASİTESİ

2016 yılında inşa edilen 156 metrelik Dilbar, 3 bin 800 metrekarelik iç yaşam alanına sahip. Yat, 12 özel kamarada 24 seçkin misafiri, 80 ila 96 kişilik mürettebatıyla ağırlayabiliyor.

1 milyon 49 bin 700 litrelik devasa yakıt kapasitesiyle 16 knot ekonomik hızda 6 bin deniz milinin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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