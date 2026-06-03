Rubio: İsrail'in Gazze'nin yüzde 70'ini işgal planı, Trump'ın barış planında yok

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze'nin yüzde 70'ini işgal etme hedefinin, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının bir parçası olmadığını açıkladı.

Rubio, Başkan Trump'ın 2027 mali yılı bütçe talebinin görüşüldüğü Temsilciler Meclisi alt komitesinde Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. Oturumda söz alan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Rosa DeLauro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze topraklarının yüzde 70'ine "el konulması" talimatını gündeme taşıdı.

DeLauro'nun sorusu üzerine Rubio, ABD'nin mevcut planına atıfta bulunarak şu yanıtı verdi:

"Bizim bir planımız var. Bu plan, böyle bir şeyi öngörmüyor. O (Netanyahu) bu açıklamayı yaptı, ancak bu söz konusu planın bir parçası değil."

İMAR SÜRECİ VE "SİLAHSIZLANMA" ŞARTI

Oturumda DeLauro, Trump yönetimini Gazze'ye yönelik barış planını ilerletmekte başarısız olmakla ve bölgedeki krizi unutmakla eleştirdi. Rubio ise konunun unutulmadığını belirterek, sürecin tıkanmasına gerekçe olarak Hamas'ı gösterdi.

Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmediğini ifade eden Rubio, Gazze'de imar sürecine geçilememesiyle ilgili olarak, "Hamas silahsızlanmadığı sürece kimse Gazze'ye para yatırmayacaktır. Zira herkes yeni bir savaşın patlak vereceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

BATI ŞERİA'NIN STATÜSÜ

Temsilci DeLauro, toplantı sırasında ayrıca İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki "fiili ilhak" sürecini eleştirdi ve bu durumun iki devletli çözüm önünde bir endişe kaynağı olduğunu paylaştı. Bu eleştiri üzerine Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Batı Şeria'nın statüsünde yapılacak "tek taraflı değişikliklere" tutarlı bir biçimde karşı çıktığını savundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin halihazırda bölgenin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ettiğini ve bu oranı yüzde 70'e çıkarmayı planladıklarını belirtmişti.

Sahadaki askeri duruma ilişkin daha önce yapılan açıklamalarda ise İsrail güçleri, Trump tarafından desteklenen planın birinci aşaması kapsamında "Sarı Hat" olarak adlandırdıkları bölgeye geri çekildikten sonra, Gazze'nin yüzde 53'ünün kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu. (AA)