RSF'den korkutan veriler: Gazetecileri sürgüne zorlayan ülke sayısı iki katına çıktı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, gazetecilerin sürgüne zorlanmasındaki artışa dikkat çekti. Kuruluşun verilerine göre son beş yılda 60’tan fazla ülkeden en az 1468 gazeteci, tehdit, tutuklanma veya ölüm riski nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

RSF Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi Sorumlusu Vianney Loriquet, ortaya çıkan tabloyu “Dünya Mülteciler Günü arifesinde son derece üzücü bir bilanço” olarak değerlendirdi. Loriquet, sürgüne gitmenin gazeteciler açısından güvenlik sorunlarını tamamen ortadan kaldırmadığını belirterek, birçok kişinin gittikleri ülkelerde de baskı, sınır dışı edilme tehdidi ve bürokratik engellerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

“SORUNLAR SINIRI GEÇİNCE BİTMİYOR”

Loriquet, sürgündeki gazetecilerin dezenformasyon ve propagandaya karşı önemli bir görev üstlendiğini belirterek, devletlerin bu kişilere daha güçlü koruma mekanizmaları sunması gerektiğini söyledi.

RSF, sürgündeki gazeteciler için geri göndermeme garantisi, acil vize uygulamaları, kalıcı oturma izinleri, yeniden yerleştirme programlarına erişim ve mesleğe dönüş desteği sağlanması çağrısında bulundu.

RSF Yardım Bürosu Başkanı Victoria Lavenue ise sürgündeki gazetecilerin yalnızca güvenlik değil, ekonomik ve sosyal sorunlarla da mücadele ettiğini belirtti. Lavenue, dil bariyerleri, ekonomik güvencesizlik, yalnızlık ve sınır ötesi baskıların sürgün hayatının önemli sorunları arasında yer aldığını kaydetti.

EN FAZLA SÜRGÜN AFGANİSTAN'DAN

RSF Assistance Bürosu verilerine göre, 2021-2025 döneminde 677 Afgan, 160 Rus ve 101 Myanmarlı gazeteci sürgüne gitmek zorunda kaldı. Aynı dönemde en az 65 ülkede gazeteciler sürgüne zorlanırken, Türkiye dahil 20 ülkede sürgüne giden gazeteci sayısı 10'un üzerine çıktı.

RSF, bu olgunun belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığını, aksine küresel ölçekte yaygınlaştığını belirtti. Gazetecilerin sürgüne zorlandığı ülke sayısı 2021'de 19 iken 2025'te 40'a yükseldi. RSF desteğinden yararlanan sürgündeki gazeteci sayısı ise 2021'de 235, 2025'te 243 olarak kaydedildi.

ÇATIŞMALAR VE ORGANİZE SUÇ BASKISI SÜRGÜNÜ ARTIRIYOR

RSF'ye göre sürgün vakalarındaki artışın başlıca nedenleri arasında savaşlar, siyasi krizler ve organize suç örgütlerinin baskıları bulunuyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda çatışmaların yeniden şiddetlenmesi nedeniyle 2025 yılında 21 gazeteci RSF desteğiyle ülkeyi terk etti. Bu gazetecilerin büyük bölümü Burundi ve Uganda'ya sığındı. Sahel bölgesinde ise sürgün hareketliliği Mali, Çad, Nijerya, Gine ve Burkina Faso'dan başlayarak Senegal'e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayıldı.

LATİN AMERİKA'DA TEHDİT: SİYASET VE KARTELLER

RSF, Latin Amerika'da gazetecilere yönelik tehditlerin hem siyasi baskılardan hem de organize suç örgütlerinden kaynaklandığını belirtti. El Salvador ve Venezuela'da otoriterleşme eğilimlerinin güçlendiğine dikkati çekilen raporda, 2026 yılının başından bu yana Meksika, Kolombiya ve Guatemala'da altı gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi.

AFGANİSTAN SÜRGÜNÜN MERKEZ ÜSSÜ

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Kabil'i ele geçirmesinden bu yana Afganistan, gazeteci sürgününün en yoğun yaşandığı ülke oldu. RSF verilerine göre son beş yılda 677 Afgan gazeteci kuruluşun desteğiyle ülkeden ayrıldı. Bu sayı, RSF'nin yardım programı kapsamında kayıt altına aldığı tüm vakaların yaklaşık yarısını oluşturuyor. Bugün 28 farklı ülkeye dağılmış durumda olan Afgan gazetecilerin yaşadığı süreç, RSF tarafından bağımsız gazeteciliğin son dönemde karşılaştığı en büyük kayıplardan biri olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE SIĞINMA MERKEZİYKEN EN AZ 10 GAZETECİ GÖÇ ETTİ

Raporda, bazı ülkelerin çatışma bölgelerinden kaçan gazetecilere sığınma imkânı sunarken aynı zamanda kendi gazetecileri açısından basın özgürlüğü sorunları yaşadığı belirtildi.

RSF raporunda Türkiye’nin bölgesel bir sığınma merkezi haline geldiği belirtildi. Kuruluşa göre 2021 yılından bu yana başta Afganistan, Filistin ve Suriye olmak üzere çeşitli ülkelerden en az 46 sürgün gazeteci Türkiye’ye yerleşti.

Bununla birlikte aynı dönemde en az 10 gazetecinin de Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.