Robot işçiler sahaya indi! Canlı yayında test edildi

ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, yeni nesil insansı robotlarının uzun süreli ve otonom çalışma kapasitesini canlı yayınla gösterdi.

ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, Helix-02 yapay zeka sistemiyle donattığı Figure 03 isimli robotları, test alanında 8 saatlik tam vardiyada çalıştırdı. Canlı yayında Bob, Frank ve Gary adı verilen üç robot, konveyör hattından gelen paketleri algılayarak barkodları aşağı bakacak şekilde yeniden konumlandırdı.

İŞLEM SÜRESİ 2,8 SANİYEYE İNDİ

Robotlar, 14 saat boyunca 18 binden fazla paketi hatasız şekilde işledi. Dakikada ortalama 21 paket işlendiği, paket başına işlem süresinin ise 2,8 saniyeye kadar indiği ifade edildi.

Şirketin CEO’su Brett Adcock, insansı robotların “insan hızına” ulaştığını söyledi.

“Software 2.0” isimli yapay zeka modeli kullanılan sistem sayesinde robotlar, görevlerini önceden belirlenmiş komutlarla değil, duruma göre tepki vererek yerine getiriyor.

CANLI YAYINDA TEST

Bu anlar canlı yayınla gösterilirken, bazı paketlerin atlandığı ya da barkodların yanlış yöne çevrildiği anlar da görüldü. Ancak robotlar hata sonrası sistemi durdurmadan çalışmaya devam etti.

Şirket, bu test sayesinde insansı robotların sadece kısa süreli gösterilerde değil, üretim ve lojistik gibi alanlarda uzun vardiyalar boyunca çalışabilecek duruma geldiğini ortaya koymayı amaçlıyor.