İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesindeki Sherwood Ormanı'nın simgesi haline gelmiş bin 200 yıllık Major Oak meşesi öldü. Kraliyet Kuş Koruma Derneği (RSPB) ağacın bu yıl yaprak açmaması üzerine 18 Haziran'da resmi açıklamayı yaptı.

Ormanın yönetimini 2018'den beri yürüten dernekten Chloe Ryder, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada "Kalbim kırıldı, gerçekten yıkıldım" dedi.

ROBİN HOOD'UN SIĞINAĞIYDI

Halk anlatılarına göre zenginden alıp yoksula veren efsanevi haydut Robin Hood, Nottingham Şerifi'nden kaçarken bu meşenin kovuğunda saklanıyordu. Ağaç, 2014'te Woodland Trust tarafından "Yılın Ağacı" seçilmişti.

Meşenin adı, 1790 yılında yayımlanan bir kitapta ağaçtan söz eden İngiliz ordusundan emekli Binbaşı Hayman Rooke'tan geliyor. 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Sherwood Ormanı'ndaki pek çok meşe Kraliyet Donanması için kesilirken Major Oak bu kaderden kurtulmuştu.

GÖVDESİ 10 METRELİK BİR DEV

Associated Press'in aktardığı bilgilere göre ağacın gövde çevresi yaklaşık 10 metre, tepe açıklığı ise 28 metreyi buluyordu. Bu boyutlarıyla İngiltere'nin en büyük meşelerinden biri sayılıyordu.

Son yıllarda gözle görülür biçimde zayıflayan ağaç geçen yıl da çok az yaprak açabilmişti. Toprak ve ağaç uzmanları kurtarma için seferber olsa da sonuç alınamadı.

Ağacın bakımını 2021'den beri üstlenen toprak mikrobiyoloğu Simon Parfey, BBC'ye yaptığı açıklamada hasarın geri döndürülemeyecek kadar derinleştiğini söyledi.

MÜDAHALELER YAŞLANMAYI ENGELLEDİ

Yetkililere göre ağacın ölümünde geçmişteki koruma çabalarının payı büyük. 20'nci yüzyıl başında dalların altına destek dirgenleri ve metal zincirler yerleştirildi. 1960'larda ise gövdedeki kovuklar betonla dolduruldu, dallar kurşun, cam elyafı ve yangın geciktirici boyayla kaplandı.

Bu müdahaleler ağacın doğal seyrinde yaşlanmasını engelledi. Guardian'ın haberine göre uzmanlar bu uygulamaları sonradan kaldırmak istese de bu kez ağaç çökecek duruma gelmişti.

İki yüzyıldır milyonlarca ziyaretçinin çevresine ayak basması da kökleri çevreleyen toprağı sıkıştırdı. Su, oksijen ve besin köklere ulaşamaz oldu. RSPB'nin son incelemelerinde toprağın "son derece sert ve cansız" hale geldiği, kök sisteminin de sanılandan çok daha küçük ve zayıf olduğu görüldü.

İKLİM KRİZİ SON DARBEYİ VURDU

Tüm bunlara iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık ve sıcak hava dalgaları eklendi. Ağacı son yıllarda izleyen ağaç bakım uzmanı Reg Harris, New York Times'a verdiği demeçte yaşlı ağaçların hızla değişen iklime ayak uyduramadığını anlattı.

AYAKTA KALMAYA DEVAM EDECEK

Ölü ağaç kesilmeyecek. RSPB ağacın olduğu yerde durmaya devam edeceğini, zamanla devrildiğinde ise kuşlar, böcekler, memeliler ve mantarlar için yaşam alanı oluşturacağını duyurdu. Çürüyen odun aynı zamanda çevredeki toprağı besleyecek.

Sherwood Ormanı kıdemli yöneticisi Hollie Drake yaptığı açıklamada ağacın ölümünden sonra da Robin Hood efsanesi içinde yaşamaya ve ormana katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.