Reza Zarrab’ın ortağı olarak biliniyordu! Zencani'den Devrim Muhafızları’na kripto akışı

Uluslararası kamuoyunun İran-ABD gerilimini yakından takip ettiği bir dönemde, ABD basınında yer alan yeni bir iddia finans dünyasında geniş yankı uyandırdı. Wall Street Journal’ın yayımladığı araştırma haberinde, “Reza Zarrab’ın eski ortağı olarak bilinen” İranlı iş insanı Babek Zencani’nin, İran Devrim Muhafızları’na kaynak aktarmak amacıyla kripto para tabanlı gizli bir finansal ağ kurduğu ileri sürüldü.

Haberde, söz konusu sistemin kripto para piyasasının en büyük platformlarından biri olan Binance üzerinden yürütüldüğü iddia edilirken, Zencani’ye ait olduğu öne sürülen ana hesabın yaklaşık iki yıl içinde 850 milyon dolara yakın işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

ŞÜPHELİ AKTİVİTELER TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Zencani’nin yakın çevresinde yer alan bazı isimlerin—kız kardeşi, sevgilisi ve şirket yöneticileri dahil—aynı cihazlar üzerinden farklı hesaplara erişim sağladığı ve bunun denetim raporlarında “şüpheli bağlantı ağı” olarak değerlendirildiği ifade edildi.

İç denetim belgelerine göre, bazı uyarılara rağmen ana hesabın uzun süre aktif kaldığı ve yaklaşık 15 ay boyunca işlem yapmaya devam ettiği iddia edildi. Bu durumun, ABD yaptırımlarını aşmaya yönelik bir yapı olabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Raporda ayrıca, İran bağlantılı olduğu öne sürülen ağ üzerinden geçen toplam kripto para hacminin milyarlarca doları bulduğu ve bu hareketlerin Devrim Muhafızları ile ilişkilendirilen finansal yapılara aktığı ileri sürüldü.

BINANCE'TAN CEVAP GELDİ

Kripto para borsası Binance ise söz konusu iddiaları kabul etmedi. Şirket sözcüsü, platformun yaptırım listesinde bulunan kişi ve cüzdanların işlem yapmasına izin vermediğini belirterek gerekli uyumluluk süreçlerinin uygulandığını söyledi.

Açıklamada ayrıca, iddia edilen işlemlerin büyük bölümünün Binance ile doğrudan bağlantılı olmadığı ifade edilirken, şirketin yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası sürdürdüğü vurgulandı.

ZENCANİ VE ZARRAB BAĞLANTISI YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce Türkiye’de 2013 yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla birlikte adı sıkça gündeme gelen ve “Reza Zarrab’ın eski ortağı olarak bilinen” Babek Zencani, geçmişte kendisine yöneltilen iddiaları reddetmişti.

Zencani, Zarrab ile arasındaki ilişkinin sınırlı olduğunu, ticari faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütüldüğünü ve yasa dışı herhangi bir yapıyla bağlantısının bulunmadığını savunmuştu.