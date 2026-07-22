Restorasyon sırasında duvarın arkasından servet çıktı: Taşların arasına gizlemişler

Fransa'nın Brittany bölgesinde 13. yüzyıldan kalma malikanelerini restore eden bir çift, duvar taşlarının arasına gizlenmiş 239 adet altın sikke buldu. Müzayedede satışa çıkarılan hazineden masraflar dahil yaklaşık 1 milyon euro gelir elde edildi.

TAŞLARIN VE KİRİŞLERİN ARASINA GİZLEMİŞLER

Brittany bölgesindeki tarihi malikaneyi restore etmek isteyen çift, üç binayı birleştirmek için restorasyon çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında 3 işçi, taşların arasına gömülü metal bir kutu ile eski ahşap bir kirişin üzerine yerleştirilmiş özel bir torba buldu.

Yapılan incelemelerde hazinenin 1638-1692 yıllarına ait 239 adet altın sikke olduğu tespit edildi.

DEVLET MÜZESİ DE DEVREYE GİRDİ

Tarihi definenin ortaya çıkması üzerine durum hemen Bölgesel Önleyici Arkeoloji Servisi yetkililerine bildirildi. İncelemelerde 19 farklı şehirde basılan altınların XIII. Louis ve XIV. Louis dönemlerine ait olduğu saptandı.

Sikkelerden 4 adedini hatıra olarak saklayan çift, geri kalan 235 sikkeyi Angers kentindeki Ivoire Angers/Deloys müzayede evinde açık artırmaya çıkardı. 5 saat süren müzayedede Monnaie de Paris (Fransa Darphanesi) kültürel mirası koruma amacıyla 19 adet nadide parçayı kamu koleksiyonuna katmak üzere satın aldı.

REKOR FİYATA ALICI BULDULAR

Açık artırmada 1640 Paris basımı "Tapınak Haçlı" olarak bilinen sikke ile 1646 Dijon basımı çift Louis d’or parçalarının her biri masraflar dahil 56 bin 120 euro bedelle alıcı buldu. Tahmini satış bedeli 250 bin euro olarak öngörülen koleksiyon, beklenenin çok üzerinde bir ilgi görerek masraflar dahil 1 milyon euro ciroya ulaştı.

Müzayedeci Florian d'Oysonville, satış sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede tekliflerin salondan, çevrim içi ve telefon aracılığıyla sunulduğunu belirtti.

MİLYONLUK GELİR YARI YARIYA BÖLÜNDÜ

Fransa'daki yasal düzenlemeler gereği tesadüfen bulunan definenin satışından elde edilen 830 bin euro net gelir, mülk sahipleri ile hazineyi bulan 3 işçi arasında yüzde 50 oranında paylaştırıldı.

Araştırmacılar, mülkün eski sahipleri tarafından oluşturulan bu finansal birikimin 17. yüzyıl sonlarında gizlendiğini değerlendiriyor.