Restoranda akılalmaz dehşet! Çalışan iş arkadaşının üzerine kaynar yağ döktü

Kaliforniya'nın Yuba City kentinde bulunan bir hamburger restoranında meydana gelen saldırı, bölgede büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre restoran çalışanı Jalani Bluett, aynı iş yerinde görev yapan Jacob Smith'e kaynar yağla saldırdı.

Olayın, restoranın günlük işleyişinin sürdüğü sırada yaşandığı belirtildi. Ailesinin aktardığı bilgilere göre Jacob Smith, kasadaki paraları saymaya hazırlanırken aniden bir hareket fark etti. Arkasını döndüğü sırada üzerine dökülen kaynar yağ nedeniyle büyük acı yaşayan genç çalışan ağır yaralandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırının ardından Smith'in yüzünde, boynunda, sırtında ve kollarında ciddi yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan genç adamın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürerken, doktorların yanıkların etkisini azaltmak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Olayın nedeni ise halen gizemini koruyor. Polis ekipleri saldırının arkasındaki motivasyonu araştırırken, mağdurun ailesi de saldırının neden gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Anne Amber Smith, oğlunun yaşananların ardından kendisine sürekli "Neden bana bunu yaptı?" diye sorduğunu belirterek yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Tedavi sürecinin uzun ve zorlu geçeceği ifade edilirken, doktorların olası deri nakli operasyonlarının kapsamını azaltabilmek için yanık bölgelerinde özel tedaviler uyguladığı bildirildi. Ağır ağrılar yaşayan Smith'in, yoğun bakım dışındaki süreçlerde yeterli ağrı kontrolünün sağlanmasının da güç olduğu aktarıldı.

Bu sırada ailesi, hem hastane masraflarını hem de çalışamadığı dönemde oluşacak ekonomik kayıpları karşılayabilmek amacıyla yardım kampanyası başlattı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırının ardından ortadan kaybolan şüpheli Jalani Bluett hakkında ilk etapta kayıp ihbarı yapıldığı öğrenildi. Günler sonra bulunan Bluett, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilen şüpheli, dava süreci devam ederken kefalet hakkı olmaksızın cezaevinde tutuluyor.