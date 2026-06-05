Restoran ve kafelerde yeni dönem: Masalardaki o ürünler tarih oluyor

Alınan karara göre, yeme-içme sektöründeki yeni kurallar 12 Ağustos 2026 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren Avrupa Birliği sınırlarındaki restoran, kafe ve otellerde, müşterilerin masada tükettiği yemekler için tek kullanımlık ketçap, mayonez, hardal ve şeker paketleri servis edilemeyecek.

KÜÇÜK AMBALAJLARIN YERİNİ CAM ŞİŞELER ALACAK

Tek kullanımlık plastik paketlerin rafa kalkmasıyla birlikte işletmelerin servis şekillerinde de mecburi bir değişime gidilecek. Masalarda küçük plastik ambalajlar yerine yeniden doldurulabilir cam şişeler, sosluklar ve çok kullanımlık servis kapları yer alacak. Düzenleme ile saniyeler içinde çöpe giden ancak doğada ciddi bir atık yükü oluşturan küçük ambalajların tüketiminin durdurulması hedefleniyor.

TOPLAM PLASTİĞİN YÜZDE 40'I AMBALAJLARDAN OLUŞUYOR

Söz konusu kararın arkasında yatan temel neden ise giderek artan atık problemi. Verilere göre, Birlik genelindeki toplam plastik tüketiminin yaklaşık yüzde 40'lık kısmı sadece ambalajlardan oluşuyor. Hayata geçirilen bu yeni çevre politikasıyla, kişi başına düşen plastik atık miktarının yıllar içinde kademeli olarak düşürülmesi planlanıyor.

PAKET SERVİS VE HASTANELERDE KULLANIM DEVAM EDECEK

Mekan içi tüketimi baştan aşağı değiştirecek olan bu kararın bazı önemli istisnaları da bulunuyor. Düzenleme sadece masaya yapılan servisleri kapsadığı için, işletmeler paket servislerde ve eve teslim siparişlerde tek kullanımlık sos paketlerini vermeye devam edebilecek. Ayrıca, yüksek hijyen standartlarının zorunlu olduğu hastaneler ve belirli sağlık kuruluşları tıbbi gerekçelerle bu yasaktan muaf tutulacak.