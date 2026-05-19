Resmen soruşturma başlatıldı: 135 yolcu taşıyan uçak pistten çıkmıştı

Split Havalimanı'nda cumartesi günü meydana gelen olayda, Hırvatistan Havayolları'na ait yolcu uçağı, Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere kalkışa geçti. Ulusal medyada yer alan haberlere göre uçak, kalkış esnasında pistten çıkarak çim alana doğru savruldu.

UÇAKTA 135 KİŞİ VARDI

Uçakta 2 pilot, 3 kabin görevlisi ve 130 yolcu bulunuyordu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hırvatistan resmi makamlarınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hırvatistan Hava, Deniz ve Demiryolu Kaza Araştırma Ajansı uçak kazası müfettişi Danko Petrin, Hırvatistan Radyo ve Televizyonu'na (HRT) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Olay yerindeki inceleme tamamlandı ancak kapsamlı soruşturma henüz başlangıç aşamasında.”

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kalkış sırasında sola saptıktan sonra pistin asfalt bölümünü terk ederek yandaki çimlik alana girdiği görülüyor.